ETB SW Essen: RWE-Leihgabe Haiduk über die jüngsten Erfolge des ETB

Nico Haiduk wechselte vor wenigen Wochen auf Leihbasis von Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen zum ETB Schwarz-Weiß Essen in die Oberliga Niederrhein. Der ETB unter der Leitung von Cheftrainer Damian Apfeld spielt bislang eine starke Saison und belegt in der Liga derzeit den zweiten Platz mit nur drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer SSVg Velbert.

Am vergangenen 9. Spieltag gewannen die Essener im Stadion Uhlenkrug gegen die Gäste vom TVD Velbert mit 2:1 und feierten somit bereits ihren dritten Ligasieg in Serie. Auch im Niederrheinpokal steht der ETB bereits in der dritten Runde. Nach dem Spiel gegen Velbert verwies Außenverteidiger Haiduk besonders auf die mentale Stärke der Mannschaft.

„Die ganze Mannschaft gibt Woche für Woche alles und innerhalb der Mannschaft herrscht ein absoluter Siegeswille. Jeder setzt sich für den anderen ein. Auch das Spiel in der Englischen Woche gegen Velbert war nicht einfach, jedoch merkt man einfach den Willen und die Gier in der Mannschaft und ich hoffe, dass es auch so bleibt”, bilanzierte der 19-Jährige.

Trotz der momentan sehr guten Punkteausbeute aus Sicht der Essener bleibt Haiduk in Bezug auf die Saisonziele bescheiden. „Wir wollen auf jeden Fall die Klasse halten, das ist ganz klar. Wir werden in jedem Spiel alles geben und dann schauen, wo wir stehen. Auch persönlich möchte ich mich weiterentwickeln, Spielerfahrung sammeln und körperlich auf das nächste Level kommen”, erklärte die RWE-Leihgabe.

Trainer Apfeld lobt Leihgabe Haiduk: „Definitiv zufrieden”

Beim Sieg am vergangenen Spieltag gegen Velbert spielte Haiduk über die gesamten 90 Minuten. Zwar holten die Essener durch den 2:1-Erfolg den bereits sechsten Saisonsieg, dennoch war Trainer Damian Apfeld nicht voll überzeugt von dem Auftritt seiner Mannschaft. Die Stimmen beider Trainer zur Partie gibt es hier.

Trotz allem können die Essener auf einige erfolgreiche Wochen zurückblicken und gehören derzeit völlig zurecht zur Spitzengruppe der Tabelle. Auch für Leihspieler Haiduk gab es vom Trainer lobende Worte.

„Nico kommt aus einer langen Verletzungspause und holt seine Vorbereitung sozusagen gerade bei uns nach. Er hat keine Testspiele mitgemacht und war auch eigentlich gar nicht im Rhythmus. Bislang macht er seine Sache wirklich sehr, sehr gut. Ebenso wie sein Mitspieler Noel Futkeu, der eine sehr starke Torquote hat. Dennoch sind die Jungs noch sehr jung und auch Nico muss sich in den nächsten Wochen noch weiter steigern, Fehler minimieren und noch effektiver werden. Unterm Strich sind wir bislang jedoch definitiv zufrieden mit ihm”, erklärte Apfeld in Bezug auf seinen Leihspieler von Rot-Weiss Essen.