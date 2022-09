Oberliga Niederrhein: ETB im Höhenflug - Trainer Apfeld mahnt dennoch zur Vorsicht

Am 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann der ETB Schwarz-Weiß Essen mit 2:1 gegen den TVD Velbert. Durch den Erfolg setzen die Essener ihren Höhenflug fort.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen setzte sich am 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 2:1 (2:0) gegen den TVD Velbert durch und spielt weiter in der Spitzengruppe der Liga mit. Für die Mannschaft von Cheftrainer Damian Apfeld war es bereits der dritte Ligasieg in Serie. Nach dem jüngsten Erfolg gegen Velbert sah Apfeld dennoch Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Spielweise seiner Truppe.

ETB-Stürmer Noel Futkeu unterstrich während der Partie gegen den TVD seine gute Form und schoss seine Mannschaft per Doppelpack zum Sieg. Durch seine zwei Treffer war Futkeu nunmehr im dritten Spiel in Serie erfolgreich und ist somit ein Garant für den jüngsten Höhenflug seiner Mannschaft. Auf Seiten der Velberter traf Timo Brauer kurz vor dem Schlusspfiff vom Elfmeterpunkt.

Schema: ETB: Jaschin - Haiduk, Lach, Tietz (55. Gönül), Matten - Zimmerling (90. +3 Kryeziu), Akhal (69. Romano), Reichardt, Mumcu (90. Gotzeina) - Kimbakidila, Futkeu. TVD Velbert: Zecevic - Fagasinski, Bleckmann, Härtel (Haub 46.), Corsten - Schikowski (88. Schubert-Abubakari), Glavas (46. Pia), Brauer, Di Gaetano (74. Oteng Adjei) - Kluft, Wegner (74. Forger). Schiedsrichter: Okan Uyma. Tore: 1:0, 2:0 Futkeu (12.,28.), 2:1 Brauer (90. +3). Zuschauer: 256.

Trotz der jüngsten Siegesserie des ETB war Trainer Apfeld nach dem Schlusspfiff nicht zufrieden mit der Spielweise seines Teams. „Bis auf das Ergebnis und die drei Punkte habe ich an diesem Spieltag nicht so viel positives gesehen. Es hört sich vielleicht hart an und ist nach diesem Erfolg auch ungewöhnlich, dennoch hat mir einiges nicht gepasst. Wir waren bis zum Schluss zu inkonsequent und hätten mehr auf das dritte oder vierte Tor drängen müssen”, bilanzierte Apfeld und mahnte in Bezug auf die nächsten Spiele zur Vorsicht.

Das hat mich teilweise an eine Zirkusveranstaltung erinnert und da muss ich die Mannschaft einfach kritisieren, wie man so ein Spiel aus der Hand geben kann. Es muss nur einer durchrutschen und dann steht es Unentschieden und wir gucken blöd aus der Wäsche. Damian Apfeld

Apfeld weiter: „Wir haben in der zweiten Halbzeit einen Fußball gespielt, der nicht zu uns passt und den wir auch nicht verkörpert haben in den letzten Wochen. Das hat mich teilweise an eine Zirkusveranstaltung erinnert und da muss ich die Mannschaft einfach kritisieren, wie man so ein Spiel aus der Hand geben kann. Es muss nur einer durchrutschen und dann steht es Unentschieden und wir gucken blöd aus der Wäsche. Das passt mir gar nicht. Trotz des Sieges bekommt die Mannschaft einen auf den Deckel. Das hört sich zwar komisch an, aber auch das brauchen die Jungs.”

TVD-Trainer Bastians bemängelt fehlende Effizienz im Abschluss

Auf Seiten der Gäste zeigte TVD-Trainer Marcel Bastians als fairer Verlierer und beglückwünschte die Essener zum dritten Dreier in Serie. Zwar sah Bastians kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft, in Bezug auf den Torabschluss sah der Coach jedoch noch Luft nach oben.

„Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, dann ist der Sieg für ETB vermeintlich verdient. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben uns letztendlich selbst geschlagen. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht und den Gegner zum Tore schießen eingeladen. Insgesamt haben wir keine gute erste Halbzeit gespielt und hatten viele Probleme damit, zu unserem Spiel zu finden”, erklärte Bastians.

In Bezug auf die zweite Hälfte erklärte Bastians, dass seine Mannschaft zwar besser agiert habe, jedoch im letzten Drittel nicht konsequent genug war. Besonders die Effizienz im Abschluss habe nach Aussagen des Trainers gefehlt. Ein Umstand, an dem die Mannschaft in der kommenden Trainingswoche arbeiten will.