Oberliga Niederrhein: Dank Futkeu-Gala - ETB erobert Platz zwei

Im starken Regen setzte sich der ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein mit 3:2 gegen des FSV Duisburg durch. Spieler des Tages war Noel Futkeu mit einem Hattrick.

Am achten Spieltag der Oberliga Niederrhein konnte ETB Schwarz-Weiß Essen Tabellenschlusslicht FSV Duisburg mit 3:2 bezwingen. Trainer Damian Apfeld bemängelte nach der Partie die Anfangsphase: „Es war schon schwierig, wir sind schlecht in die Partie gekommen. In den ersten zwanzig Minuten haben wir viele technische Fehler gemacht, haben aber auch keinen richtigen Zugriff bekommen. Folgerichtig geht der FSV dann auch Führung.“ Joshua Kapenda konnte für den Gastgeber per Kopf das 1:0 erzielen.

Doch die Reaktion der Essener ließ nicht lange auf sich warten. „Nach dem Gegentor haben wir das Zepter in die Hand genommen. Wir konnten Duisburg in die eigene Hälfte drängen und auf den Ausgleich spielen“, analysierte Apfeld. Dieser konnte in der 38. Spielminute von Noel Futkeu erzielt werden, der den Ball aus fünf Metern versenkte.





Nach der Halbzeitpause wurden die ohnehin schon schweren Bedingungen noch etwas härter und der Regen nahm zu. „Es war für uns sehr schwer wieder ins Spiel zu kommen. Dann machen die Duisburger mit einem Distanzschuss das 2:1, weil wir wieder keinen Druck auf den Ball bekommen haben. Unsere Spieler hatten immer wieder zu viel Abstand und waren nicht griffig“, kritisiert der ETB-Trainer.

Doch auf den Rückstand folgte wieder die Reaktion. Und es war erneut Noel Futkeu, der erst per Kopf den Ausgleich erzielte und dann mit seinem Siegtreffer den Hattrick perfekt machte. „Man muss sagen, dass dem FSV ein wenig die Puste ausgegangen ist. Nachher waren die Abstände in der Verteidigung so groß, dass es sogar höher ausgehen kann. Wir haben heute kein gutes Spiel abgeliefert. Aber wenn man dann trotzdem gewinnt, ist das manchmal auch sehr schön. Wir haben drei Punkte geholt, somit können wir von einem gelungenen Sonntag sprechen“, freute sich Apfeld nach dem Spiel.

Wenn man in unserer Position nach acht Spielen mit 17 Punkten dasteht, kann man damit sehr zufrieden sein. Damian Apfeld

Mit dem Sieg klettert ETB Essen auf den zweiten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein. Der Trainer zeigt sich glücklich mit der Ausbeute seiner Mannschaft: „Wenn man in unserer Position nach acht Spielen mit 17 Punkten dasteht, kann man damit sehr zufrieden sein. Wir haben viele gute Spiele abgeliefert, natürlich auch einige, die nicht optimal waren. Aber unter dem Strich sind wir erstmal zufrieden.“