Oberliga Niederrhein: Schock in der Nachspielzeit - KFC Uerdingen verliert in Überzahl

Der KFC Uerdingen hat in der Oberliga Niederrhein das zweite Heimspiel in Serie verloren. In Überzahl kassierte man gegen Nettetal das 2:3 in der Nachspielzeit.

Der KFC Uerdingen hat die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein verloren. Nachdem die SSVg Velbert am Freitag vorbeiziehen konnte, legte der KFC am Samstag gegen Union Nettetal nicht nach. 2:3 hieß es nach 90 packenden Minuten in der Grotenburg. Uerdingen-Trainer Alexander Voigt musste gegen Union auf Kapitän Leonel Kadiata (doppelter Bänderriss), Charles Atsina und Pascale Talarski (beide Innenbandriss) verzichten. Dafür wieder an Bord: Levan Kenia und Vedran Beric. Und die Krefelder legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach fünf Minuten gab es die Führung. Über Umwege gelangte der Ball zu Younes Mouadden, der aus kurzer Distanz die Nerven behielt und zum Führungstreffer traf. KFC Uerdingen: Udegbe - Rau, Meißner (92. M´Bengue), Zimmermann, Beric (67. Iwata) - Evers, Lipinski (81.Baek) - Kenia, Weggen, Terada - Mouadden (64. Yeboah) Udegbe - Rau, Meißner (92. M´Bengue), Zimmermann, Beric (67. Iwata) - Evers, Lipinski (81.Baek) - Kenia, Weggen, Terada - Mouadden (64. Yeboah) Union Nettetal: Möhker - Lekaj (89. Erat), Götte, Schellhammer, Hartmann - Zitzen (60. Heffungs / 95. Wolters), Coenen - Istrefi, Winkens, Hossein Ahmadi (46. Falter) - Yavuz (86. Rommel) Tore: 1:0 Mouadden (5.), 1:1 Yavuz (49.), 1:2 Winkens (68.), 2:2 Kenia (70.), 2:3 Heffungs (91.) Schiedsrichter: Felix May Zuschauer: 1923. Gelb-Rot: Istrefi (74.). Uerdingen hatte erst einmal alles im Griff, verpasste das 2:0 aber, Kenia traf nur den Pfosten. Daher blieb es bis zur Pause beim 1:0. Und nach dem Wechsel starteten die Nettetaler stark. Der Lohn: Der schnelle Ausgleich durch Ahmetilhan Yavuz nach einer Ecke. Zunächst konnte KFC-Torwart Robin Udegbe die Ecke wegfausten, die Situation aber nicht endgültig entschärfen. Nach einem Gestochere landete der Ball vor den Füßen von Yavuz, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf. Die Uerdinger reagierten mit wütenden Angriffen auf das Gegentor. Doch Kevin Weggen und Shun Terada vergaben gute Möglichkeiten. Effizienter zeigte sich der Gast. Der hatte nach 68 Minuten die nächste gute Chance - und traf erneut. Peer Winkens erzielte das überraschende 2:1 für Nettetal. Das aber nur zwei Minuten Bestand hatte. Denn da nutzte Kenia seine zweite Gelegenheit des Tages - 2:2. Und nun wurde es richtig hitzig vor den 1923 Fans in der Grotenburg. Vier Minuten nach dem Ausgleich flog Nettetals Drilon Istrefi vom Platz. Er sah Gelb für ein Foul, im Anschluss beschwerte er sich so stark, dass er mit Gelb-Rot vom Feld musste. Nun drückte Uerdingen mit aller Macht auf den Siegtreffer. Von Nettetal kam nichts mehr, die Mannschaft wollte nur das 2:2 über die Zeit bringen. Bis zur 91. Minute, da setzte die Mannschaft in Unterzahl noch einen Konter - und das mit Erfolg. Philipp Meißner und Phil Zimmermann behinderten sich gegenseitig. Der eingewechselte Tugrul Erat sagte Danke und bediente den mitgelaufenen Morten Heffungs, der nur noch einzuschieben brauchte. Damit war der Auswärtssieg perfekt, für Uerdingen bereits die zweite Heimpleite in Serie nach dem 1:4 gegen TVD Velbert. Und die Tabellenführung ist damit weg, die SSVg Velbert bleibt vorerst Erster.

