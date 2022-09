ETB SW Essen: RWE-Leihgabe überzeugt bei unverhofftem Debüt

Aufgrund mehrerer Ausfälle kam Neuzugang Nico Haiduk am Freitagabend zu seinem Debüt für den ETB Schwarz-Weiß Essen und hatte einen entscheidenden Anteil am 1:0-Derbysieg.

Am Freitagabend (09. September) traf der ETB Schwarz-Weiß Essen im Stadtderby auf die SpVg Schonnebeck. Mit einem 1:0 konnten der ETB das Duell für sich entscheiden. Der Treffer des Tages gelang Noel Futkeu, als er in der 13. Minute eine Flanke von Nico Haiduk am zweiten Pfosten zur Führung verwerten konnte.

Für Haiduk war es sein Debüt im Schwarz-Weißen Trikot, denn er war erst kurz vor Ende des Transferfensters von Rot-Weiss Essen an den Uhlenkrug ausgeliehen worden. Nicht nur aufgrund der Vorlage war es ein gelungener Einstand, auch in weiteren Situationen hinterließ er einen bleibenden Eindruck. So zum Beispiel in der Mitte der zweiten Hälfte, als ein Raunen durch das Stadion ging, weil Haiduk einen starken Sprint anzog und sich einen langen Ball im Zweikampf mit einem Schonnebecker Abwehrspieler erkämpfte.

Auch ETB-Coach Damian Apfeld hatte nach Abpfiff viel Lob für seinen Neuzugang übrig: „Das war ein sehr guter Einstand. Man darf auch nicht vergessen, dass Nico aus einer langen Verletzungspause kommt.“ Auch deshalb rückte Haiduk eigentlich nur aus der Not heraus in die Startelf. „Im Normalfall hätte Nico eigentlich gar nicht starten können, aber wir hatten zehn Ausfälle und dann ist er aufgrund seiner guten Trainingsleistung in die Mannschaft gerutscht. Wie das Tor entstanden ist, war vorher schon so ein bisschen der Plan. Dass es am Ende so aufgeht, ist natürlich Glückssache“, erklärte der Trainer der Schwarz-Weißen, dass sich der ehemalige U19-Spieler von RWE besonders mit seiner Dynamik für einen Einsatz empfahl.

Der Schwarz-Weiße Neuzugang selbst freute sich nach dem Spiel über den Erfolg und seinen Anteil daran: „Ich bin unfassbar glücklich, dass wir hier den Derbysieg geholt haben und dass ich dem Team mit dem Assist helfen konnte. Ich hoffe, dass ich die Mannschaft und den Trainer überzeugen konnte und dass ich öfter spielen kann.“ Denn mehr Spielzeit war auch der ausschlaggebende Grund für seinen Wechsel von RWE an den Uhlenkrug. „Ich hatte nicht so viele Chancen bei RWE. Es gibt dort sehr gute Konkurrenz und ich brauche Spielpraxis“, erklärte der 19-Jährige den Schritt in die Oberliga zum ETB. Auch für seine Teamkollegen hatte der Schwarz-Weiße Neuzugang viel Lob übrig: „Die Mannschaft hat mir die Eingewöhnung leicht gemacht. Sie haben mich herzlich aufgenommen. Das sind hier sehr, sehr nette Jungs.“ Mit dem ETB möchte Haiduk im weiteren Saisonverlauf „oben mitspielen und den Aufstieg angreifen". Über sein persönliches Ziel sagte er: „Ich selbst möchte mich weiterentwickeln, auch körperlich, und möglichst viel Spielzeit."