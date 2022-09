Schonnebeck: Trainerfrage stellt sich für Kapitän nicht - So erklärt er die Krise

Die Spielvereinigung Schonnebeck kommt in der Oberliga Niederrhein einfach nicht in Schwung. Ein Sieg und fünf Niederlagen nach sechs Spieltagen: das ist eine verheerende Bilanz.

Nach dem 5:3-Erfolg gegen den TSV Meerbusch dachten viele in Essen-Schonnebeck, dass es mit der Spielvereinigung nun aufwärts gehen würde. Ein klarer Fall von: Denkste!

Am letzten Sonntag musste die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies die nächste Pleite einstecken. Das 0:2 gegen den VfB Homberg war schon die fünfte Saisonniederlage. Und das alles erst nach sechs Spieltagen. Am Schetters Busch macht man schon die erste sportliche Krise der Saison 2022/2023 durch.

Das ist doch Quatsch! Dirk macht seit Jahren tolle Arbeit in Schonnebeck und daran hat sich auch nichts geändert. Wir werden da alle gemeinsam herauskommen! Matthias Blochs Antwort auf die Trainerfrage

RevierSport hat sich am Montag mit Kapitän Matthias Bloch unterhalten. Dieser bleibt (noch) ganz entspannt. "Es ist nicht alles so schlecht, wie es die Ergebnisse aussagen. Wir hätten auch, bis auf Nettetal, jedes Spiel gewinnen können. Das größte Problem ist einfach, dass wir keine Effektivität vor dem Tor haben. Wir haben in jedem Spiel zwei, drei Riesen-Dinger, die wir nicht machen. Auf der anderen Seite können wir aktuell nicht zu Null spielen und kassieren immer wieder Tore. Das beweist ja auch der 5:3-Sieg in Meerbusch", bilanziert Bloch.

Klar, auch Bloch weiß, dass die aktuelle Situation keine einfache ist. "Schonnebeck war in der Oberliga sehr selten oder noch gar nicht in so einer Lage", sagt er. Er betont aber auch: "Wir werden da rauskommen. Die Qualität ist vorhanden. Auch die Stimmung in der Mannschaft ist gut."

Damit das Potential an den Spieltagen auch abgerufen wird, dafür ist Trainer Dirk Tönnies zuständig. Dass es bei dem 48-Jährigen, der seit sage und schreibe 15 Jahren Trainer in Schonnebeck ist, eine Art Abnutzungserscheinung geben könnte, glaubt der 31-jährige Abwehrchef Bloch nicht. Im Gegenteil: Er bricht für seinen Coach eine Lanze. Bloch: "Das ist doch Quatsch! Dirk macht seit Jahren tolle Arbeit in Schonnebeck und daran hat sich auch nichts geändert. Wir werden da alle gemeinsam herauskommen!"

Schon am Freitag (19.30 Uhr) geht es für Schonnebeck weiter: Die Spielvereinigung bleibt in Essen und gastiert zum Derby beim ETB. Vielleicht genau das richtige Spiel, um den berühmten Knoten platzen zu lassen. "Wir sind jetzt schon heiß!", betont Bloch.