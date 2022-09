Oberliga Niederrhein: VfB Homberg beendet die Krise, die SpVg Schonnebeck schlittert rein

Der VfB Homberg hat am 6. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 2:0 bei der SpVg Schonnebeck gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge eingefahren.

Am 6. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfing die SpVg Schonnebeck den VfB Homberg. Beide Teams kriselten zu Beginn der Saison und hatten nach vier Spieltagen noch keinen Sieg auf der Habenseite. Doch am vergangenen Wochenende konnte beide ihren ersten Dreier einfahren. Schonnebeck gewann gegen den TSV Meerbusch (5:3) und Homberg gegen den SV Sonsbeck (2:1).

Somit stellte sich vor dem Anpfiff die Frage, ob einer der beiden Klubs sich mit einem weiteren Erfolg endgültig von dem verkorksten Saisonstart befreien kann. Die Antwort lautete ja. Der VfB stand nach sehr unterhaltsamen 90 Minuten dank zweier Treffer in der zweiten Halbzeit als Sieger fest.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Zur Halbzeitpause stand es noch 0:0. Homberg-Trainer Stefan Janßen analysierte den ersten Durchgang: „30 Minuten waren wir richtig gut, da müssen wir schon ein oder zwei Tore durch Ren Ishizaki machen. Danach haben wir den Faden verloren oder andersherum, Schonnebeck ist deutlich stärker geworden.“

Die Gastgeber kamen wie verzaubert aus der Kabine und hätte in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel mehrfach in Führung gehen können. Doch sie nutzten ihre Chancen nicht. Und wie es im Fußball nun mal so ist, zappelte der Ball wenig später im anderen Tornetz.

Sonntagsschuss bringt den VfB Homberg in Führung

Abwehrspieler Johannes Sabah erzielte in der 60. Minute mit einem Sonntagsschuss das 1:0 für den Regionalliga-Absteiger. Nur zehn Minuten später erhöhte Ishizaki per Kopf auf 2:0. Die Spielvereinigung rannte weiterhin an, kam aber nicht mehr zum Anschlusstreffer.

„Das ist eine ganz bittere Niederlage. Ich glaube, gerade kurz nach der Halbzeit hatten wir genug Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Wir machen es nicht und bekommen dann so einen Gegentreffer. Das passt zu der Situation, in der wir uns aktuell befinden. Wir sind gerade einfach nicht in der Lage zu Null zu spielen“, kommentierte Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies die fünfte Niederlage der laufenden Saison.

Viel Zeit zum Grübeln bleibt den Essenern nach der Pleite nicht. Am Freitagabend geht es direkt weiter. Das Stadtderby gegen ETB Schwarz-Weiß Essen (9. September, 19:30 Uhr) steht vor der Tür. Homberg empfängt in einer Woche (11. September, 15 Uhr) den FSV Duisburg.