Oberliga Niederrhein: Kray holt Verstärkung aus der Regionalliga

Der FC Kray hat nach einemPunkt aus den ersten vier Ligaspielen und dem Pokalaus gegen Wülfrath noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der FC Kray hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal auf den Transfermarkt zugeschlagen. Der Sportliche Leiter des Klubs, Rudi Zedi, hat dabei einen ihm bekannten Spieler an die Buderustraße geholt: Gianluca Cirillo wird die Offensive des Niederrhein-Oberligisten verstärkten. Der 21-jährige Deutsch-Italiener kommt vom West-Regionalligisten SV Straelen in die KrayArena.

„Ich kenne Gianluca aus meiner Zeit in Straelen“, erklärt Zedi, der bis zur vergangenen Saison beim Klub von der niederländischen Grenze als Sportlicher Leiter und zeitweise auch als Trainer in Personalunion gearbeitet hat. „Er war in Straelen einer der ersten Verpflichtungen für die neue Saison. Leider konnte er sich nicht durchsetzen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er uns im Offensivbereich mit seiner fußballerischen Qualität weiterhelfen will. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass er, obwohl er mehrere Angebote aus der Oberliga hatte, in den Gesprächen stets durchklingen ließ, dass er unbedingt nach Kray möchte.“

Der gebürtige Solinger, der in seiner Jugend beim MSV Duisburg, Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf ausgebildet wurde; in insgesamt 34 Partien in der U17- und U19-Bundesliga auflief, spielte in der Saison 2020/2021 für die SG Wattenscheid 09, ehe es ihn im vergangenen Sommer zum Cronenberger SV verschlug für den der in der abgelaufenen Spielzeit 16 Partien absolvierte, ehe er zum SV Straelen wechselte. Dort kam er in der laufenden Saison aber weder in der Regionalliga, noch im DFB-Pokal zum Einsatz. In der Oberliga kommt er bisher auf 20 Einsätze mit vier Toren und zwei Vorlagen.