SpVg Schonnebeck: Erste Frau darf im Herrenfußball spielen

Die 3. Mannschaft der SpVg Schonnebeck setzt einen Meilenstein: Zum ersten Mal spielt eine Frau im Herrenbereich des Fußballverbandes Niederrhein.

Die SpVg Schonnebeck hat für ein Novum im Fußballverband Niederrhein gesorgt. Zum ersten Mal hat eine Spielerin die Erlaubnis bekommen, im Herrenbereich aufzulaufen. Amina Passlack wird ab sofort das Trikot der 3. Mannschaft in der Kreisliga C tragen.

Die 24-Jährige ist vor über zehn Jahren ihre ersten fußballerischen Schritte am Schetters Busch gegangen und hat es über die Landesliga der Damen bis in die Niederrheinliga geschafft, bis zwei Kreuzbandrisse sie vorerst ausbremsten. "Mein Bruder und mein Freund spielen in der 3. Mannschaft und ich habe sie sonntags immer begleitet, bis ich Betreuerin der Mannschaft war", erklärt Passlack auf der Vereinshomepage, wie sie der Spielvereinigung trotzdem erhalten geblieben ist.

Zwei Kreuzbandrisse halten die 24-Jährige nicht auf

Doch nur an der Seitenlinie stehen sei auf lange Sicht nichts für sie und da sie sich mit den Jung der Mannschaft sehr gut verstehe, wollte sie Teil der 3. Herren bleiben. "Das komplette Team signalisierte mir mehrfach, dass es mich als vollwertiges Mitglied der Mannschaft sieht und sich auch freuen würde, wenn ich mitspielen dürfte", sei die Resonanz durchweg positiv gewesen.

"Amina ist eine ehrgeizige junge Frau, die unbedingt ihr Können auch in der Männerfußballwelt zeigen wollte und jetzt auch kann", sieht auch Trainer Oliver Walter in ihr eine Verstärkung, die sie nach mehreren Versuchen, eine Spielgenehmigung zu erhalten, nun endlich sein könne. "Ich freue mich einfach auf den Start und auch über die Unterstützung des Vereins, der alles darangesetzt hat, dass ich bei den Herren spielen darf", geht die 24-Jährige voller Tatendrang in ihre erste Saison.