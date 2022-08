OL NR: Trotz 70-minütiger Unterzahl - ETB erkämpft sich Punkt gegen Germania Ratingen

Im zweiten Heimspiel der Oberliga-Saison traf der ETB SW Essen auf Tabellenführer Germania Ratingen 04/19. Obwohl die Essener 70 Minuten in Unterzeit spielten, erkämpften sie sich ein Remis.

Am dritten Spieltag der Oberliga Niederrhein traf der ETB Schwarz-Weiß Essen auf Tabellenführer Germania Ratingen. In der Partie gerieten die Essener bereits nach rund 20 Minuten in Unterzahl und erkämpften sich trotzdem ein 1:1.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen war mit einem 0:0 im Stadtderby gegen den FC Kray und einem 2:1-Last-Minute-Sieg gegen die Sportfreunde Hamborn 07 in die Saison gestartet. Damit lag die Mannschaft von Damian Apfeld vor dem dritten Spieltag auf Platz acht. Einen noch besseren Start erwischte Germania Ratingen 04/19. Mit zwei Siegen und 7:4 Toren stand die Elf von Martin Hasenpflug nach zwei Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz.

Die erste echte Aufregung gab es in der 22. Minute, als Bilal Akhal gegen Bo Lasse Henrichs auf Höhe der Mittellinie zur Grätsche ansetzte und den Ratinger Verteidiger von hinten traf. Dafür gab es Rot.

Essen zeigte sich von dem Platzverweis jedoch wenig beeindruckt. Ratingen fiel dagegen wenig ein. In der zweiten Halbzeit kam der Tabellenführer jedoch druckvoll aus der Kabine und konnten kurz nach Wiederanpfiff in Führung gehen. Simon Busch traf für den Gast aus Ratingen.

Doch die Druckphase von Ratingen hielt nur wenige Minuten an. Dem ETB war die Unterzahl nicht anzumerken. In der 78. Minute gab es den Lohn: Angreifer Noel Futkeu traf für den ETB zum 1:1.

Hasenpflug verlässt Pressekonferenz vorzeitig

ETB-Trainer Damian Apfeld zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit seiner Mannschaft: „Natürlich sind wir stolz. Wir haben gegen einen selbsternannten Aufstiegsaspiranten mit zehn Mann über 70 Minuten einen Punkt geholt. Wir hatten zudem auch einen Tag weniger Regenerationszeit. Deshalb können wir uns insgesamt über den Punkt freuen. In den ersten zwanzig Minuten waren wir sicherlich die bessere Mannschaft. Und wie wir das dann in den restlichen 70 Minuten gemacht haben, da muss ich den Hut vor der Mannschaft ziehen."

Sein Gegenüber Martin Hasenpflug beglückwünschte den ETB zum Punktgewinn und erkannte die „tolle Mannschaftsleistung“ der Essener an. „Wir sind natürlich enttäuscht über das Unentschieden. Für uns ist das eine gefühlte Niederlage. Nach der Führung hatten wir zwei, drei gute Chancen, wo wir einfach das 2:0 oder 3:0 machen müssen und das haben wir leider versäumt. Dann stellen wir uns beim Gegentreffer nicht gut an und deshalb müssen wir das 1:1 so hinnehmen."

Einen Aufreger gab es dann in der Pressekonferenz: Die verließ Hasenpflug vorzeitig, da er sich von den Äußerungen eines Anwesenden beleidigt fühlte.