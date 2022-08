Oberliga Niederrhein: Remis bei Hilden - Monheim kein Spiel für "Taktikfüchse“

Der VfB Hilden konnte am 1. Spieltag der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein nicht an die bestechende Form der Vorsaison anknüpfen und ließ beim 1:1 gegen den 1. FC Monheim zwei Zähler liegen.

Vor 200 Zuschauern auf der Sportanlage Hoffeldstraße benötige das Team von Tim Schneider einen Glücksmoment, der dazu führte, dass Tobias Lippold das Leder unglücklich ins eigene Netz abfälschte (55.). Dabei waren es die Gäste aus Monheim, die über die 90 Minuten in einer schwachen Oberliga-Partie den besseren Fußball auf den Platz legten.

Für die Gastgeber ging es insbesondere nach dem 1:1 fast nur noch darum, den einfachen Punktgewinn mit großem Kampf über die Ziellinie zu bringen. Anders als die Besucher redeten beide Trainer nach den 90 Minuten die Partie schön. „Mit der Leistung meiner Elf bin ich sehr einverstanden, nur nicht mit dem Ergebnis. Das Chancenplus lag auf unserer Seite, wobei es immer unangenehm ist, hier zu spielen“, sah Gästetrainer Dennis Ruess die besseren Aktionen zu Recht bei seinen Farben.

Hilden: Lenze - Brüggehoff, Sangl, Schmetz, Heinson - de Meo (71. Bühring), Kang, zur Linden, Gatzke (57. Percoco), Demir - Weber Lenze - Brüggehoff, Sangl, Schmetz, Heinson - de Meo (71. Bühring), Kang, zur Linden, Gatzke (57. Percoco), Demir - Weber Monheim: Nowicki - Ali, Gümüs, Kosmala, Antonaci - Lippold (84. Schütz), Gülcan (90. Kassunga), Spinnrath - Tekadiomona, Wybierek, Schnadt (67. Nosel; 78. Lüttgen) Schiedsrichter: Solomon Anderson (Süchteln) Tore: 1:0 Lippold (59., Eigentor), 1:1 Spinnrath (70., Foulelfmeter) Zuschauer: 200

Neuzugang Marco Lüttgen vom SC Düsseldorf-West wurde erst zwölf Minuten vor dem Ende eingewechselt, ohne in der Kürze der Zeit für besondere Momente sorgen zu können.

Auch sein Gegenüber Schneider wollte das Spiel nicht schlecht reden: „Klar, das war kein Spiel für Taktikfüchse. Die Nervosität auf beiden Seiten ist ganz normal an einem ersten Spieltag“, so der VfB-Trainer. Unter den Augen von zahlreichen bekannten Namen am Niederrhein wie Alfonso del Cueto, Marc Bach und Toni Molina plätscherten die 90 Minuten hingegen mit zahlreichen Fehlpässen und Ungenauigkeiten oftmals vor sich hin.

„Für Berufstätige wie mich ist es schwierig, in so einer Englischen Woche pünktlich beim Treffpunkt zu sein. Trotzdem bleiben wir somit direkt im Rhythmus und machen morgen nur einen kleinen Regenerationslauf“, hatte Schneider schon den nächsten Spieltag auf dem Schirm, wenn es für seine Elf zum FC Kray geht (Mittwoch, 19:15 Uhr, Kray Arena, Buderusstraße).

Für den 1. FC Monheim steht ebenfalls am Mittwoch das nächste Spiel und somit das erste Heimspiel der noch jungen Saison auf der Agenda. Um 19:30 Uhr stellt sich dann TuRU Düsseldorf im Monheimer Rheinstadion vor. Dass die Party-Zwerge des VfB Hilden die letzte erfolgreiche Saison traditionsgemäß am Ballermann so richtig gefeiert haben, zeigt der Privatsender Vox am Montag, 8. August, ab 20:15 Uhr, in einer Dokumentation.

Für die Spieler und Verantwortlichen dürfte dies ein Pflichttermin vor der schwierigen Aufgabe in Kray zwei Tage später sein.