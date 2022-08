Unterlegener KFC-Gegner: "Waren nicht bereit auf diesem Niveau Fußball zu spielen"

Zum Saisonauftakt in der Oberliga Niederrhein setzte sich der KFC Uerdingen gegen den Cronenberger SC durch. KFC-Trainer Alexander Voigt zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Der KFC Uerdingen ist mit einem 1:0-Erfolg über den Cronenberger SC in die neue Saison der Oberliga Niederrhein gestartet. Ein Sonntagsschuss von Kevin Weggen brachte den Krefeldern in der 78. Minute den Siegtreffer.

Trainer Alexander Voigt war die Erleichterung nach dem Spiel anzusehen: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass alles nur über Geduld gehen wird. Die haben wir bewiesen. Wir hatten viele, viele Chancen, speziell in der ersten Halbzeit. Wenn wir da konsequenter sind, brauchen wir hinten raus nicht zittern. Ein Standard kann immer durchrutschen, den Druck können wir uns nehmen, wenn wir in der ersten Halbzeit die Tore machen.“

Trotzdem ist der KFC-Trainer mit dem Spiel seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir hatten viele gute Passagen dabei, viele gute Kombinationen. In dieser Liga kann jede Mannschaft kontern. Aber die Jungs haben es zu 99,9 Prozent gut verteidigt.“ Lediglich mit dem Verhalten bei Standards konnte sich der Trainer noch nicht zufrieden geben.

Wir waren gar nicht bereit, weder athletisch noch taktisch, um auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Die Jungs sind alle ein bisschen über ihre Grenzen gegangen. Ferdi Gülenc

Anfang der zweiten Halbzeit wurde dem KFC ein Elfmeter zugesprochen, den Pascale Talarski nicht verwandeln konnte. „Das kann passieren und das ist auch jedem schon passiert. In so einem Spiel, in dem es 0:0 steht, ist es natürlich bitter, wenn der Ball nicht reingeht. Aber wir sind drangeblieben, haben viel Druck gemacht und uns am Ende belohnt“, freut sich Voigt über die Leistung seiner Mannschaft.

Auch Ferdi Gülenc, Trainer des Cronenberger SC, erkannte den KFC als den verdienten Sieger an: „Wir waren gar nicht bereit, weder athletisch noch taktisch, um auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Die Jungs sind alle ein bisschen über ihre Grenzen gegangen. Die Spielidee, etwas tiefer zu stehen, hat gut funktioniert. Wir wollten bis zur letzten Minute die Chance haben, hier etwas mitzunehmen und ich glaube, das ist uns gelungen.“

Dafür war vor allem Torhüter Yannik Radojewski verantwortlich, an dem sich die KFC-Offensive lange die Zähne ausgebissen haben. „Er hat richtig gut gehalten, die Bälle festgehalten und richtig starke Reaktionen gezeigt. Der kann sich wirklich keinen Vorwurf machen“, erkennt Voigt an. Auch Gülenc lobte seinen Keeper für die Leistung: „In einigen Situation hat Yannik einfach überragend gehalten. Auch deswegen konnten wir bis zum Ende das Spiel offen halten und dieser tollen Kulisse ein spannendes Spiel liefern.“