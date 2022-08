Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen feiert Start-Sieg vor großer Kulisse

Der KFC Uerdingen ist erfolgreich in die Saison 2022/2023 gestartet. Vor einer großen Kulisse siegten die Krefelder mit 1:0 gegen den Cronenberger SC.

Große Freude, aber auch Erleichterung beim KFC Uerdingen: Die Krefelder sind mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg über den Cronenberger SC in die Oberliga-Niederrhein-Saison 2022/2023 gestartet. Kevin Weggen, der vor der Serie vom FC Wegberg-Beeck zum KFC wechselte, erlöste die Krefelder in der 78. Minute mit seinem Tor des Tages.

2000 (ausverkauft!) Fans - der KFC Uerdingen verkaufte bisher 1000 Dauerkarten - waren in die altehrwürdige Grotenburg gepilgert, um die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt im ersten Saisonspiel zu unterstützen.

KFC Uerdingen: Udegbe - Beric (76. Kretschmer), Kadiata, Rau, Iwata - Evers (59. Odenthal), Weggen - Lipinski (89. Zimmermann), Talarski (82. Funk), Kenia (90.+2 Baek) - Terada. Udegbe - Beric (76. Kretschmer), Kadiata, Rau, Iwata - Evers (59. Odenthal), Weggen - Lipinski (89. Zimmermann), Talarski (82. Funk), Kenia (90.+2 Baek) - Terada. Cronenberger SC: Radojewski - Burghard, Leber, Sola, Syuleyman - Hahn, Osenberg (73. Kray), Belzer, Trier - Heinen (86. Vöpel), Angelov. Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz. Tor: 1:0 Weggen (78.). Gelbe Karten: Evers - Trier, Angelov. Zuschauer: 2.000 (ausverkauft)

Das Voigt-Team bestimmte Ball und Gegner und hatte sehr viel Ballbesitz. Doch gegen die tiefstehenden Gäste aus Wuppertal fehlten dem KFC auch oft die Ideen. Alexander Lipinski (23.), Neuzugang vom 1. FC Bocholt, vergab eine gute Uerdinger Chance. CSC-Torwart Yannik Radojewski reagierte glänzend. In der 36. Minute war es wieder Radojewski, der gleich eine Dreifach-Chance der Krefelder vereitelte. Eine tolle Rettungstat des Cronenberger Keepers!

In Halbzeit zwei ging es dort weiter, wo es in Durchgang eins aufgehört hatte: Radojewski gegen den KFC. Shun Terada (47.) scheiterte diesmal an diesem Teufelskerl. Nur eine Minute später wäre Terada fast durch gewesen, wenn Radojewski ihn nicht von den Beinen geholt hätte. Elfmeter KFC: Talarski schießt, Radojewski hält - Wahnsinn!

Cronenberg stellte sich immer tiefer rein und wollte die Nullnummer zu gerne nach Wuppertal mitnehmen. Doch dann kam Kevin Weggen (78.), fasste sich ein Herz und hämmerte den Ball aus 20 Metern in den Winkel. Hier war auch Radojewski chancenlos. Es blieb beim 1:0 und dem Uerdinger Auftaktsieg vor 2000 lautstarken KFC-Fans.