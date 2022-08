KFC Uerdingen: Pokalauftakt gegen Rellinghausen in der Grotenburg

Der KFC Uerdingen startet in der Grotenburg in den diesjährigen Niederrheinpokal. Der ESC Rellinghausen tritt sein Heimrecht aus Sicherheitsgründen ab.

Kurz vor dem Saisonstart in der Oberliga Niederrhein gibt es beim KFC Uerdingen gute Nachrichten. Der Regionalliga-Absteiger wird sein Auftaktspiel im diesjährigen Niederrheinpokal in der heimischen Grotenburg austragen. Da Gegner ESC Rellinghausen aus Sicherheitsgründen nicht Gastgeber sein kann, haben sich die beiden Vereine zum Tauschen des Heimrechts geeinigt, wie der KFC mitteilt. Am Dienstag, den 23. August, wird dann um 19.30 Uhr erstmals seit über vier Jahren wieder ein Flutlichtspiel in der Grotenburg angepfiffen.

Beim letzten Auftritt unter Flutlicht gab es im April 2018 einen 3:0-Erfolg gegen den SC Wegberg-Beeck, nun geht es gegen den Landesligisten aus Essen-Rellinghausen um den nächsten Erfolg unter dem Grotenburger Flutlicht. Die Pflichtaufgabe ESC sollte der KFC allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen, nachdem in der Vorsaison beim Landesligisten BW Dingden (0:1) bereits vor dem Achtelfinale Schluss war. Das soll in dieser Saison, in der sich der Verein einem Neustart verschrieben hat, besser gelingen.