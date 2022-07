Einstiges RWE-Talent: Futkeu kehrt nach Essen zurück - zum ETB

Mit diesem Transfer lässt der ETB Schwarz-Weiß Essen aufhorchen: Die Verantwortlichen haben Noel Futkeu verpflichtet. Er gab bei RWE sein Profi-Debüt.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat Noel Futkeu verpflichtet. Das gab der Essener Oberligist am Mittwochmittag bekannt. Der gebürtige Essener mit kamerunischen Wurzeln hatte in der vergangenen Saison für die U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga gespielt, war aber seit Mai vereinslos.

Futkeu stammt aus der Jugend des ETB, ehe er sich im Januar 2019 dem großen Stadtrivalen Rot-Weiss Essen angeschlossen hatte. Unter Christian Titz gab der Mittelfeldspieler dann sogar dein Debüt in der ersten Mannschaft der Bergeborbecker in der Regionalliga West. Im Januar 2021 wechselte er für eine Ablösesumme letztendlich nach Köln. Nun die Rückkehr nach Essen.

„Ich spiele jetzt in der Oberliga, aber man sagt ja, dass ein Schritt zurück manchmal auch zwei Schritte nach vorne bedeuten kann“, fasst Fukteu in der Pressemitteilung des ETB zusammen. Der Kontakt sei durch seinen ehemaligen Trainer Damian Apfeld zustande gekommen. „Ich bin hier wieder in meinem Umfeld und für mich gab es da nicht viel zu überlegen. Ich sehe das Engagement beim ETB als große Chance und freue mich wieder hier zu sein.“ Er hoffe, in der kommenden Saison viel Spielpraxis sammeln zu können. „Ein paar Jungs kenne ich noch von früher und natürlich hoffe ich auch, dass wir als Mannschaft eine gute Saison spielen. Das sind erst einmal die wichtigsten Dinge für mich.“

Futkeu kann insgesamt auf 23 Einsätze in der Regionalliga West zurückblicken. Sein einziges Tor erzielte er in der vergangenen Saison für Köln ausgerechnet gegen RWE. Zudem stand er im Erstrunden-DFN-Pokalspiel von RWE gegen Arminia Bielefeld überraschend in der Startformation.

Dementsprechend glücklich zeigt sich auch Apfeld, dass er Futkeu an den Uhlenkrug lotsen konnte: „Ich kenne seine Fähigkeiten und er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil, da wir einen schnellen, jungen und entwicklungsfähigen Spieler für die Außenbahn gesucht haben. Er hat sehr viel Potential und wir wollen ihn weiter nach vorne bringen. Es ist schön, dass er wieder zum ETB zurückgekehrt ist.“