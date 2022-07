FC Kray: Co-Trainer kommt von RWE, U19-Trainerteam komplett

Der FC Kray hat weitere Personalien für die kommende Saison festgemacht. Der Assistent des neuen Cheftrainers Fabian Springob kommt vom Stadtrivalen Rot-Weiss Essen.

Eine Woche nach der Verpflichtung von Fabian Springob als neuen Cheftrainer des FC Kray haben die Essener auch einen Co-Trainer verpflichtet: Matthias Walter kommt von Rot-Weiss Essen an die Buderusstraße. Dort war der 31-Jährige in der vergangenen Saison Assistent von U19-Trainer Vincent Wagner, der den Verein Richtung Hoffenheim verlassen hat.

In Kray ist Walter ein bekanntes Gesicht. Er gehörte zum Kader, der 2012 den sensationellen Aufstieg in die Regionalliga West geschafft hatte und im Jahr darauf 15 Mal auf dem Feld stand. Zudem hat er 22 Partien in der Oberliga für die Krayer absolviert.

„Da bei unserem FCK sämtliche Positionen neu besetzt wurden und wir nun im Kollektiv an der Zukunft arbeiten, ist der Name Matthias Walter über Dennis Blasczyk an uns herangetragen worden“, erklärt Krays Vorsitzender Jörg Islacker die Verpflichtung Walters. „In den Gesprächen hat sich dazu herauskristallisiert, dass er sich im Essener Amateurfußball mehr als gut auskennt, was uns gerade im Hinblick auf potentielle neue junge und hungrige Spieler, mit Qualität und einem Herz für den FC Kray sicher zugute kommen wird.“ Islacker weiter: „Er sieht den Verein und dessen Erfolg im Vordergrund, was für uns enorm wichtig ist. Dies und seine fachliche Kompetenz haben uns letztendlich davon überzeugt, ihn für den Co-Trainerposten zu verpflichten.“

Als die Anfrage kam, habe er nicht lange überlegen müssen, wie er in der Krayer Pressemitteilung berichtet: „Es fühlt sich an wie ,nach Hause’ kommen, denn schließlich habe ich mit dem FC Kray meine größten sportlichen Erfolge feiern können. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“

U19-Trainerteam ist ebenfalls komplett

Zudem ist nun auch klar, wer sich in der kommenden Saison um die Krayer U19 kümmern wird: Mike Sauer und Andreas Höbusch übernehmen die A-Junioren zur kommenden Saison. Beide hatten bereits beim ETB in der U19 zusammengearbeitet. Sauer war bis zuletzt Trainer des TuS Essen-West in der Bezirksliga.