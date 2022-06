OL NR: Fünf Neuzugänge – VfB Hilden rüstet sich für die nächste Saison

Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Oberliga Niederrhein-Saison, der VfB 03 Hilden, hat sich mit fünf Neuzugängen verstärkt. Dabei setzt der Verein voll auf die Jugend.

Der VfB 03 Hilden war die große Überraschung der vergangenen Saison in der Oberliga Niederrhein. Vor der Spielzeit hatte wohl kaum einer die 03er auf dem Zettel, wenn es um den Aufstieg ging. Am Ende erreichte das Team von Tim Schneider einen herausragenden zweiten Platz, nur gestoppt vom Meister, dem 1.FC Bocholt.

Um in der kommenden Saison an diesen Leistungen anzuknüpfen haben die Hildener noch einmal nachgerüstet. Gleich fünf Neuzugänge wurden auf einen Schlag vorgestellt. Dabei setzt der Vizemeister voll auf die Jugend. Vier der fünf Neuen sind 20 Jahre oder jünger.

Mit Marvin Brüggehoff wechselt ein vielversprechender Innenverteidiger nach Hilden. Der 19-Jährige wechselte vor zwei Jahren aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf in die U19 des Wuppertaler SV. Dort stand er im vergangenen Jahr in 15 der 16 Partien auf dem Platz und erzielte zwei Tore.

Ein Neuzugang traf bereits gegen den VfB

Auch Nils Gatzke lief im vergangenen Jahr in der U19-Bundesliga auf. Dort war er bei Hildens Partnerverein Fortuna Düsseldorf in 14 Spielen fünf Mal erfolgreich. Der 18-Jährige ist in der offensive variabel einsetzbar.

Stürmer Gian-Luca Bühring ist zwar erst 20 Jahre jung, debütierte aber schon 2019 im Seniorenbereich. Seitdem erzielte er wettbewerbsübergreifend in 44 Partien für den SC Velbert acht Tore und bereitete weitere vier vor. Nun wechselt er also nach Hilden. Im vergangenen Jahr war Bühring noch gegen den VfB erfolgreich. Beim 3:3 erzielte der junge Angreifer das zwischenzeitliche 2:0 für die Velberter.

Auch ein Eigengewächs schafft den Sprung

Mit 23 Jahren ebenfalls noch jung, aber der mit Abstand erfahrenste der fünf Neuen ist Salim El Fahmi. Der 1,90-Meter-Stürmer wechselt aus der Landesliga von der SG Unterrath nach Hilden. Trotz Verletzungsproblemen wusste El Fahmi in der vergangenen Saison mit zehn Treffern in 13 Einsätzen zu überzeugen. Nun erhält er die Chance, sich eine Liga höher zu beweisen.

Neben den vier externen Neuzugängen schafft auch Luca Majetic aus der Hildener U19 den Sprung in die erste Mannschaft. Der 19-Jährige führte seine Jugendmannschaft als Kapitän in die U19-Bundesliga. Im vergangenen Jahr durfte der Linksaußen bereits seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. In sechs Einsätzen gelangen ihm zwei Treffer und eine Vorlage.