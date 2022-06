OL NR: Aus RWE-Jugend - Schonnebeck verlängert mit "Mentalitätsmonster"

Die SpVg Schonnebeck hat einen wichtigen Baustein an den Verein gebunden. Der Abräumer, der aus der Jugend von Rot-Weiss Essen stammt, geht in seine fünfte Saison in Schonnebeck.

Die SpVg Schonnebeck hat eine wichtige Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Mit Simon Skuppin bleibt ein absoluter Stammspieler für eine weitere Saison bei den Schwalben. Der 23-Jährige, der aus der Jugend von Rot-Weiss Essen stammt, absolvierte in der vergangenen Spielzeit 29 der 32 möglichen Ligaspiele und stand auch im Niederrheinpokal immer auf dem Platz. Dem defensiven Mittelfeldspieler gelangen zwei Tore und fünf Vorlagen, die zu einem ruhigen neunten Platz in der Aufstiegsrunde verhalfen. Skuppin steht kurz vor den 100 Pflichtspielen Bereits 2018 kam die Nummer sechs von der Hafenstraße nach Schonnebeck. Mittlerweile blickt er auf 88 Einsätze für die Spielvereinigung zurück. Die Hundertermarke dürfte in der kommenden Saison fallen. Besonders nach dem bitteren Abgang von Leistungsträger Calvin Küper dürfte man am Schetters Busch glücklich sein, nicht den nächsten jungen Stammspieler verloren zu haben. Der sportliche Leiter der Schonnebecker, Christian Leben, zeigte sich glücklich über den Vertragsabschluss mit seinem "Mentalitätsmonster", wie die Schonnebecker Skuppin auf ihrem Instagram-Kanal beschreiben. "Simon ist mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke, sowie seiner großen Lauffreude ein sehr wichtiger Faktor für unsere Defensive. Daher sind wir sehr froh, dass er sich für einen Verbleib bei uns entschieden hat und bereits in seine fünfte Saison am Schetters Busch geht."

