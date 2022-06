ETB präsentiert Trainer-Duo - in Essen verwurzelt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein neues Trainerteam vorgestellt. Es handelt sich um ein in der Stadt verwurzeltes Duo.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die Nachfolge von dem kürzlich zurückgetretenen Coach Suat Tokat geregelt.

Damian Apfeld und Ulf Ripke werden den Niederrhein-Oberligisten künftig trainieren. Beide sind bereits seit Jahren im Essener Fußball tätig. Der 36-jährige Apfeld stand in der vergangenen Saison beim Oberliga-Rivalen FC Kray an der Seitenlinie, der neun Jahre ältere Ripke war für die SG Schönebeck in der Bezirksliga tätig. Für das Duo ist es eine Rückkehr: Apfeld trainierte die Schwarz-Weißen bereits zwischen April 2016 und Januar 2017. Ripke stand während seiner aktiven Zeit für den ETB auf dem Rasen.

Apfeld hat "richtig Bock" auf den ETB bekommen

Zudem neu mit dabei im Trainerstab: Assistent Max Klink, bisher im Nachwuchs des ETB tätig, sowie Torwarttrainer Kai Heutger, der mit Ripke zusammen aus Schönebeck an den Uhlenkrug wechselt.

"Ich hatte sehr gute und positive Gespräche mit den Verantwortlichen beim ETB", erklärt Apfeld zu seinem Wechsel. "Mir war wichtig zu erfahren, was der Verein möchte und wie der weitere Weg beim ETB aussehen soll. Das deckte sich dann auch mit meinen Vorstellungen und nach den Gesprächen habe ich richtig Bock auf diese Aufgabe und den Verein ETB bekommen."

Der frühere U19-Coach von Rot-Weiss Essen (2017 bis 2021) ergänzt: "Was hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde, möchte ich gerne mit diesen Leuten zusammen fortführen. Man bekommt auch einfach Lust, mit dem neuen Trainerteam was jetzt zusammengestellt wurde, zu arbeiten. Mit Ulf Ripke haben wir auch einen sehr erfahrenen Coach dabei."

Ripke wollte eigentlich pausieren

Ripke habe dabei eigentliche eine Pause einlegen wollen. "Aber als der ETB jetzt auf mich zukam und mir diese neue Konstellation vorstellte, konnte ich nicht nein sagen, da die Schwarz-Weißen eine Art Herzensklub für mich sind." Er kenne und schätze seinen Neu-Kollegen Apfeld "schon sehr lange und ich denke, dass wir uns richtig gut ergänzen werden", so Ripke weiter.

Schwarz-Weiß hatte den Klassenerhalt in der vergangenen Saison früh klar gemacht und - ohne Chance auf den Aufstieg - an der Meisterrunde der Oberliga teilgenommen. Derzeit vollzieht sich ein Umbruch im Essener Süden. Neben Tokat und zahlreichen Spieler verkündete auch Sportchef Luca Ducree neulich seinen Abschied. Neun neue Spieler wurden indes verpflichtet. Am Donnerstag (18.30 Uhr) starten die runderneuerten Essener in die Vorbereitung auf die kommende Saison.