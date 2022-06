ETB SW Essen: Nach Trainer wirft auch Sportchef hin - das sind die Gründe

Beim ETB Schwarz-Weiß Essen kommt es zur kommenden Saison zu einem radikalen Schnitt in der sportlichen Führung - Trainer und Sportchef sind weg. Jürgen Lucas wird ebenfalls folgen.

Was ist denn nur am Essener Uhlenkrug los? Die besten Spieler wie Niklas Lübcke (Borussia Dortmund II), Hassine Refai, Marcello Romano (beide SV Straelen), Ismail Remmo (SSVg Velbert) und Mohammed Cisse (Ziel unbekannt) haben den ETB verlassen. Auch Trainer Suat Tokat ist, trotz einer ursprünglichen Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2023, zurückgetreten - RevierSport berichtete.

Nun wirft der nächste sportliche Verantwortliche das Handtuch. Luca Ducree gibt via RevierSport sein ETB-Aus bekannt. "Ich habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich zur nächsten Saison nicht mehr als Sportlicher Leiter zur Verfügung stehe. Ich danke dem ETB für die Möglichkeit, dass ich diese tolle Erfahrung sammeln durfte. Das waren schöne, lehrreiche und auch schwierige 16 Monate. Trotzdem würde ich dieser Erfahrung nie missen wollen. Ich wünsche dem Verein nur das Beste", erklärt Ducree.

Der Verein muss jetzt einen Cut vollziehen und sich im sportlichen Bereich neu aufstellen. Dabei mache auch ich Platz. Das ist für alle Seiten die beste Lösung. Luca Ducree

Ducree, der für die CDU ein Ratsmandat bei der Stadt Essen innehat und sich noch im Master-Studium "Politik-Management" befindet, versucht seinen Rücktritt etwas näher zu erläutern: "Mir fehlt die Zeit, aber auch die Power, um das Amt des Sportchefs bei einem Oberligisten wie dem ETB auszuüben. Zudem habe ich auch die Lust verloren. Suat Tokat war ein Trainer, mit dem ich gerne weiter zusammengearbeitet hätte. Das gilt auch für Sportvorstand Jürgen Lucas. Er wird sich nach der Saison in den Jugendbereich zurückziehen. Auch er würde mir sehr fehlen. Er war in allen Dingen mein Ansprechpartner. Der Verein muss jetzt einen Cut vollziehen und sich im sportlichen Bereich neu aufstellen. Dabei mache auch ich Platz. Das ist für alle Seiten die beste Lösung. Ich konzentriere mich wieder auf meine politischen Dinge, mein Studium und mein Privatleben."

Tim Eibold ist ein möglicher Ducree-Nachfolger

Ducree verabschiedet sich mit Platz zehn in der Oberliga und dem Niederrheinpokal-Viertelfinal-Einzug vom Uhlenkrug. Zudem war er an Transfers wie dem von Niklas Lübke, der jetzt in die 3. Liga wechselt, oder auch Refai und Romano beteiligt, die in Zukunft in der Regionalliga spielen werden. Wer Ducrees Nachfolger wird, ist noch offen. Nach RevierSport-Informationen haben die ETB-Verantwortlichen zumindest schon einmal mit einem Kandidaten gesprochen: Tim Eibold, der zuletzt Manager des TuS Haltern am See war.