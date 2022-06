Oberliga Niederrhein: Platzek Amateur-Torjäger Nr. 1 in Deutschland

Marcel Platzek vom 1. FC Bocholt hat den Torrekord der Oberliga Niederrhein pulverisiert - und steht damit auch in Amateur-Deutschland ganz oben.

Was für eine Saison für Marcel Platzek. Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg des 1. FC Bocholt in die Regionalliga West stehen bereits länger fest, Torschützenkönig in der Oberliga Niederrhein darf der Stürmer sich ebenfalls schon nennen. Trotzdem war der Torhunger noch nicht gestillt. Das Ziel: Die Torjäger-Kanone aller Amateur-Ligen in Deutschland.

Im letzten Oberligaspiel setzte Platzek den Schlussakkord seiner Rekord-Saison: 39 Tore in 32 Spielen. Die bisherige Bestmarke in der Oberliga Niederrhein - 31 Treffer von Marvin Ellman im Trkot des ETB Schwarz-Weiß Essen (Saison 2017/18) - hatte der Stürmer zu dem Zeitpunkt bereits weit übertroffen.

Top-Torjäger aller 5. Ligen: Marcel Platzek, 1.FC Bocholt 1900 , 39 Tore | Marco Grüttner, SGV Freiberg Fußball, 34 Tore | Martin Harnik, Dassendorf, 31 Tore | Oriyama Nao, Brinkumer SV, 31 Tore | Ramien Safi, Brinkumer SV, 31 Tore | Hakan Sezer, SV Westf. Rhynern, 30 Tore | Marc-Frank Brasnic, 1. FC Düren, 30 Tore | Tommy Kind, VfL 96 Halle e.V., 29 Tore | Patrick Kroiß, SpVgg 09 Ansbach, 29 Tore | Morten Liebert, SV Todesfelde, 28 Tore

Doch das war dem Torjäger noch nicht genug. Auch die Konkurrenten aus allen fünften Ligen Deutschlands konnte der Bocholter ausstechen - und sich zum Torschützenkönig der Amateure krönen. Dabei ließ Platzek namhafte Spieler hinter sich, unter anderem Ex-Bundesliga-Profi Martin Harnik (s. Infobox).

Gegenüber RevierSport erzählte Platzek vor drei Monaten noch, für den Aufstieg würde er auf alle persönlichen Auszeichnungen verzichten. Am Ende der Saison hat sich gezeigt: Es hat beides geklappt.