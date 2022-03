OL NR: Platzek jagt Tor-Rekord - in der Oberliga und deutschlandweit

Marcel Platzek macht weiter Jagd, Jagd auf den Oberliga-Niederrhein-Torrekord von Marvin Ellmann. Der Bocholter Stürmer ist nah an einer neuen Bestmarke dran.

20 Spiele, 29 Tore! So lautet die sagenhafte Bilanz des 1.-FC-Bocholt-Stürmers Marcel Platzek. Der 31-Jährige spielt seine persönlich gesehen, erfolgreichste Saison der Laufbahn. Diese könnte er am Ende nicht nur mit einem Regionalliga-Aufstieg mit den Bocholtern krönen, sondern sich auch mit persönlichen Auszeichnungen für diese bärenstarke Quote belohnen.

Platzek hat noch zwölf Spieltage Zeit, um die bisherige Tor-Rekordmarke von Marvin Ellmann aus der Saison 2017/18 zu übertreffen. Ellmann erzielte damals in 33 Begegnungen 31 Tore für den ETB Schwarz-Weiß Essen. Platzek fehlen somit nur noch zwei Buden, um gleichzuziehen. Bei der aktuellen Form des ehemaligen RWE-Angreifers müsste es eigentlich schon mit dem Teufel zu gehen, wenn am Ende der Saison nicht Platzek der neue Rekord-Torjäger der Oberliga Niederrhein heißen würde.

"Ein Stürmer blickt natürlich immer auf die persönliche Statistik. Stürmer werden nunmal an Zahlen gemessen. Aber über allem steht der Erfolg der Mannschaft. Ohne meine Mitspieler würde ich niemals so erfolgreich sein. Über allem steht der Aufstieg mit dem 1. FC Bocholt. Dafür würde ich auch auf jede persönliche Auszeichnung verzichten", betont Platzek.

Dabei ist Platzek nicht nur, was den Oberliga-Tore-Rekord angeht dick im Rennen, sondern duelliert sich auch noch deutschlandweit, was die Oberliga-Torjäger angeht mit den besten Amateur-Stürmern der Bundesrepublik - siehe Kicker-Torjägerkanone.

Aktuell liegt Safi Ramien vom Brinkumer SV (30 Tore in 22 Spielen) vor Ex-Bundesligaprofi Martin Harnik (29 Treffer in 19 Einsätzen) und eben Marcel Platzek (29 Buden in 22 Partien). Wer weiß, was Platzek am Saisonende alles feiern kann. In diesem Form scheint auch das Triple möglich zu sein: Neuer Oberliga-Niederrhein-Rekordtorschütze, deutschlandweit erfolgreichster Oberliga-Torjäger und Aufsteiger mit dem 1. FC Bocholt. "Ich hätte nichts dagegen (lacht)", sagt "Platzo", Bocholts Super-Goalgetter.