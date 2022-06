Oberliga Niederrhein: Erster Kray-Neuzugang für die kommende Saison ist da

Der FC Kray hat ein erstes Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Stürmer unter Vertrag genommen. Er kommt vom Oberliga-Westfalen-Absteiger Westfalia Herne.

Zwei Tage nach dem Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein hat der FC Kray einen ersten Neuzugang vorstellen können. Vom Westfalen-Oberliga-Absteiger Westfalia Herne wechselt Romario Guscott in die KrayArena. Der 25-jährige Mittelstürmer war im vergangenen Sommer nach Herne gewechselt und hatte in der abgelaufenen Saison 18 Spiele absolviert. Für den Tabellenletzten gelang ihm jedoch kein Treffer.

„Beim FC Kray möchte ich mich weiterentwickeln und verbessern und mit möglichst vielen Toren dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, wird der Jamaikaner, der auch die US-Amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, in der Pressemitteilung der Krayer zitiert. „Ich freue mich sehr auf das Krayer Umfeld und besonders auf die Fans, deren Unterstützung über die lokalen Grenzen hinaus bekannt ist. Wir werden als Team top motiviert sein und Vollgas geben.“

Guscott war 2019 aus den USA nach Deutschland gekommen und spielte erst einmal beim 1. FCA Darmstadt, ehe es ihn 2021 ins Ruhrgebiet zog. In den USA war er für den Manhattan SC und die Brooklyn Blackbirds (Long Island University) aktiv.

Er ist der erste Neue, den die Krayer offiziell präsentieren. Laut transfermarkt.de kommt offenbar auch Julian Geitz von den Sportfreunden Niederwenigern. Offiziell bestätigt ist dieser Wechsel von den Krayern aber noch nicht. Den Verein verlassen haben bisher Kevin Kehrmann, Nils van den Woldenberg (beide Spvg Schonnebeck), Giannis Orkas (TuS Sinsen), Girolamo Tomasello (Meinerzhagen), Leon Klußmann (Fortuna Düsseldorf II), Johannes Sabah (VfB Homberg), Semih Uludogan (SV Burgaltendorf) und Calvin Minewitsch (SSVg Velbert). Zudem gaben auch Trainer Damian Apfeld und der sportliche Leiter Mladen Bosnjak ihren Rücktritt bekannt.