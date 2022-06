ETB SW Essen: Nächster Leistungsträger geht - Trainer-Zukunft ungewiss

SW Essen muss einen weiteren Leistungsträger ziehen lassen. Der ETB steht in der Vorbereitung vor einem Neuaufbau. Fast alle Eckpfeiler sind weg. Und auch die Zukunft des Trainer ist ungewiss.

Am Essener Uhlenkrug verabschieden sich die bisherigen Leistungsträgers des ETB. Fünf Abgänge waren bisher fix, nun geht auch der sechste Spieler.

Hassine Refai, Marcello Romano (beide SV Straelen), Kapitän Lennard Maßmann (aus beruflichen Gründen zurück nach Osnabrück, Anm. d. Red.), Mohamed Cisse (Ziel unbekannt, im Gespräch sind der VfB Homberg und die SG Wattenscheid, Anm. d. Red.) und Simon Neuse (ESC Rellinghausen): das sind die bisher bekannten Abgänge am Uhlenkrug. Nun gesellt sich ein weiterer Leistungsträger in diese Liste.

Wie RevierSport erfuhr, hat Ismail Remmo einen Vertrag bei der SSVg Velbert unterschrieben und soll in der neuen Woche an der Sonnenblume offiziell vorgestellt werden. Dabei hatte der Flügelflitzer und Vize-Kapitän erst am 1. April 2022 seinen Vertrag verlängert. Diese Verlängerung erwies sich im Nachhinein als April-Scherz.

Remmo wie Tokat: nur mündliche Zusage - auch der Trainer könnte gehen

Denn RS weiß: es gab lediglich eine mündliche Einigung, inklusive eines Handschlags. Nun klopfte die finanzstarke SSVg an und Remmo wurde schwach, entschied sich für einen Wechsel nach Velbert. "So ist das Geschäft. Das müssen wir so hinnehmen", gibt Luca Ducree, Sportlicher Leiter des ETB, gegenüber RevierSport zu Protokoll. Der 24-jährige Remmo erzielte in der abgelaufenen Saison in 27 Einsätzen starke 13 Treffer.

Und es könnte für den ETB noch dicker kommen: Wie RS erfuhr, ist auch die Zukunft von Trainer Suat Tokat ungewiss. Ähnlich wie Remmo verlängerte auch Tokat seinen Vertrag bis Sommer 2023 - jedoch auch nur mündlich. Ducree: "Ich gehe - Stand jetzt - davon aus, dass Suat bei uns bleibt."

Mittlerweile sind nach RS-Informationen jedoch einige Klubs auf die gute Arbeit des 35-Jährigen aufmerksam geworden. Es soll sogar schon Gespräche gegeben haben - mit Ober- und Regionalligisten. Gut möglich, dass der ETB neben seinen Leistungsträgern auch den Trainer, der diese Spieler zu Eckpfeilern formte, verliert.