FSV Duisburg: Chef Erol Ayar vor Showdown gegen SC West optimistisch

Der FSV Duisburg hat im Abstiegskampf mit einem 3:0 gegen SC Velbert "Big Points" eingefahren. Am letzten Spieltag geht es gegen den SC Düsseldorf-West um alles.

Der FSV Duisburg ist nach dem fulminanten 3:0-Sieg vor heimischem Publikum noch voll im Geschäft um den Ligaverbleib in der Oberliga Niederrhein. Dank der 3:4 Niederlage des direkten Konkurrenten Sterkrade-Nord konnte der Revierklub den Sprung auf die Nicht-Abstiegsränge machen. Man steht nun vor der alles entscheidenden Partie am Sonntag (12. Juni) gegen den Abstiegskonkurrenten SC Düsseldorf-West, der gegen den FC Kray selber eine 0:3-Klatsche einstecken musste, auf die eigene Fähigkeit angewiesen.

FSV-Sportchef Erol Ayar ist ob dieser Ausgangslage vor dem Saisonfinale vor heimischem Publikum voller Zuversicht: "Zuletzt haben wir öfter mal nach Führung dumme Fehler gemacht und so Punkte liegen gelassen. Heute haben wir von Beginn an klasse gespielt und verdient gewonnen. Ich habe immer gesagt, dass ich der Mannschaft vertraue und das hat sie heute zurückgezahlt. Der Sieg hat uns wieder zurückgeholt jetzt müssen wir gegen Düsseldorf alles klar machen."

Ayar sieht die Mannschaft zu mehr berufen

Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn Düsseldorf-West wäre man also auch in der kommenden Spielzeit weiterhin in der fünfthöchsten Spielklasse vertreten. Für Ayar ein wichtiger Aspekt in der weiteren Entwicklung des Vereins: "Ich habe immer wieder gesagt, dass wir nicht in die Abstiegsrunde gehören. Würden wir jede Woche unsere Leistung abrufen, wären wir ganz woanders. Leider sind die Fakten aktuell so, wie sie nun mal sind. Dass das Unterfangen "Klassenerhalt" für uns so schwer werden würde, hätte ich auch nicht gedacht." Der Fokus der gesamten Mannschaft liege nun auf dem letzten Spiel, so Ayar.

Ayar sieht sein Team vor dem Abstiegskrimi am kommenden Sonntag in Duisburg gut aufgestellt und freut sich auf die Partie: "Wir werden natürlich wie immer alles geben und probieren, dieses Spiel zu gewinnen und die Klasse zu halten. Dass wir zuhause spielen ist für uns natürlich schon ein Vorteil. Der Sieg heute gibt uns auch nochmal Selbstbewusstsein für die Vorbereitung. Ich bin da aber guter Dinge, wir haben die Qualität um unser Ziel zu erreichen."