SC Velberts Abstieg tut "verdammt weh", FSV Duisburg vor großem Finale

Der FSV Duisburg kann nach dem 3:0-Sieg gegen den SC Velbert weiter auf den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein hoffen. Velbert hingegen ist abgestiegen.

Der FSV Duisburg dominierte das Geschehen vor heimischem Publikum dabei fast die gesamte Zeit. Bereits nach elf Minuten gingen die Hausherren durch Stürmer Boran Sezen in Führung. Der SC Velbert konnte die erste Halbzeit allerdings noch einigermaßen spannend gestalten. Den Lattenschuss von Lars Hilger konnten die Duisburger nur mit viel Dusel vor der Linie halten. In der zweiten Hälfte kippte das Spiel zusehends in Richtung der Duisburger. Ein schneller Doppelschlag nach Toren von Emre Sahin (71.) und dem verwandelten Foulelfmeter von Boran Sezen (73.) sorgten für den 3:0-Endstand gegen harmlose Velberter.

Der Kapitän der Gäste, Pier Schulz, merkte nach der Partie sichtlich konsterniert an, dass man sich nun im letzten Spiel gut von der Oberliga verabschieden wolle: „Das war heute leider sehr schwach von uns. Leider sind wir durch die 0:3-Niederlage nun auch rechnerisch in der Landesliga. Letzte Woche haben wir das vermutlich stärkste Spiel der Saison gemacht und heute waren wir weitestgehend chancenlos. Mir selber tut das verdammt weh, weil ich hier nun seit acht Jahren bin und das Team nun im Sommer verlasse, ich hätte davor gerne noch den Klassenerhalt klar gemacht. Im letzten Spiel wollen wir uns noch einmal von unserer besten Seite zeigen.“

FSV Duisburg vor Finale gegen Düsseldorf-West

Auf der Gegenseite war die Freude hingegen groß. Durch den Sieg vom TV Jahn Hiesfeld bei Sterkrade-Nord konnten die Duisburger über den Strich rutschen und haben ihr Schicksal vor der finalen Partie gegen Düsseldorf West nun in der eigenen Hand.

Sportchef Erol Ayan nach dem Spiel: „Wir haben heute sehr verdient gewonnen. Die Stimmung war super und wir sind froh, dass Hiesfeld uns Schützenhilfe gegeben hat. Wir freuen uns auf das Finale gegen Düsseldorf und sind zuversichtlich, dass wir das gewinnen. Wir gehören in diese Liga. Ich hoffe unsere Zuschauer werden uns am kommenden Sonntag dabei helfen, dass wir auch nächstes Jahr Oberligafußball in Marxloh sehen werden.“

Für Duisburg geht es im entscheidenden Spiel am nächsten Sonntag zuhause gegen Düsseldorf-West. Gewinnt man, ist der Klassenerhalt der Mannschaft nicht mehr zu nehmen. Velbert hingegen wird sich mit einem Heimspiel gegen Jahn Hiesfeld aus der Oberliga Niederrhein verabschieden.