SG Wattenscheid: U19-Kapitän rückt auf, alle Hinweise rund um das Aufstiegs-Endspiel

Am Montag (15 Uhr) will die SG Wattenscheid in die Regionalliga aufsteigen. Zuvor gab es noch eine Personal-Meldung.

Wattenscheid 09 fiebert dem Pfingstmontag entgegen, wenn ab 15 Uhr der entscheidende Schritt in Richtung Regionalliga gegangen werden soll. Vor dem Spiel in der Oberliga Westfalen gegen Eintracht Rheine gab es noch eine Meldung bezüglich des Kaders der nächsten Saison.

Denn die Wattenscheider haben ihren U19-Kapitän Ensar Candag zur Ersten Mannschaft hochgezogen. Candag hat von der U10 bis zur U19 alle Jugendteams bei der SGW durchlaufen, jetzt wurde der mit der Beförderung belohnt.

Er bringt vieles mit, was wir von einem jungen Spieler erwarten Christian Pozo

„Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir Spieler immer im Auge der Senioren sind. Durch gute Leistungen kann sich jeder empfehlen. Ich habe mein Ziel verfolgt und bedanke mich bei jedem, der mich in meiner Jugendzeit begleitet und gefördert hat, vor allem bei meinen letzten Trainern, Bartosz, Can und Dirk, von denen ich viel lernen durfte! Dass ich von den Verantwortlichen im sportlichen Bereich nun das Vertrauen bekomme und die Chance erhalte, aus der 09-Jugend zu unseren Herren an die Lohrheide zu wechseln, freut mich natürlich mega,“ beschreibt der Defensivallrounder seine Gefühle.

„Er bringt vieles mit, was wir von einem jungen Spieler erwarten. Mit seinem Überblick findet er gute Lösungen für den Spielaufbau und leitet mit seinen präzisen Pässen, egal ob kurz, lang oder diagonal, oftmals überraschend Chancen vor und ist selbst im Abschluss stark, auch am ruhenden Ball,“ ergänzt Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo.

Hinweise zum Wattenscheid-Spiel gegen Eintracht Rheine

In welcher Liga Candag sein Können in der neuen Spielzeit zeigen darf, das entscheidet sich am Montag. Da mehr Zuschauer als sonst erwartet werden, hat der Klub einige Richtlinie veröffentlicht. Die Stadiontore öffnen bereits um 13:30 Uhr, am Haupteingang werden drei Kassen geöffnet sein. Für die Nutzung von Dauerkarten und Karten, die im Vorverkauf organisiert wurden, wird es einen separaten Eingang (linker Bereich) geben.

Der Vorverkauf wird empfohlen, damit am Spieltag lange Warteschlangen vermieden werden können. Das Catering wird aufgestockt und die Anreise wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Denn: Parkplätze sind im Stadionumfeld sehr rar.