ETB SW Essen: 158 Spiele, 49 Tore! Neuer Torjäger am Uhlenkrug

Der ETB SW Essen hat nur einen Tag nach dem Abgang von Marcello Romano einen neuen Stürmer präsentiert. Die Oberliga-Statistik des Angreifers kann sich sehen lassen.

Nach dem Abgang von 15-Tore-Mann Marcello Romano Richtung Regionalligist SV Straelen - RevierSport berichtete - hat der ETB Schwarz-Weiß einen neuen Stürmer präsentiert.

Carlos Penan soll die Lücke, die durch den Romano-Wechsel entstanden ist, im ETB-Sturm schließen. Der 31-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Ratingen 04/19 in den Essener Süden.

Luca Ducree, Sportlicher Leiter am Uhlenkrug, über die Penan-Verpflichtung: "Carlos Penan ist ein Spieler, der flexibel einsetzbar ist und über eine sehr große Erfahrung verfügt. Trotz seiner Flexibilität bringt er eine hohe Torgefährlichkeit mit. Er kennt Suat Tokat auch aus seiner jüngeren Vergangenheit. Er hatte diese Saison keine einfache Zeit in Ratingen, aber wir sind natürlich fest davon überzeugt, dass er das in der kommenden Saison wieder ändern kann und bei uns beweisen wird, dass er noch mal zu alter Stärke zurückfinden kann. Wir sind sehr froh, mit ihm qualitativ, aber auch von der Erfahrung her, einen Spieler gefunden zu haben, der uns weiterbringen wird."

Penan bringt reichlich Erfahrung in der Oberliga Niederrhein mit an den Uhlenkrug: In 158 Meisterschaftsspielen für den VfB Speldorf, MSV Duisburg II und Ratingen 04/19 gelangen ihm 49 Tore. In dieser Saison wurde Penan durch eine Verletzung ausgebremst und kam nur zu fünf Einsätzen. Er ist nach Fatih Özbayrak und Pascal Kubina der dritte Spieler, der zur nächsten Spielzeit aus Ratingen zu den Schwarz-Weißen wechseln wird.

"Ich kenne ETB-Coach Suat Tokat schon länger und habe auch schon unter ihm in Unterrath gespielt. Nach meiner Verletzung brauche ich einen Trainer, der zu einhundert Prozent hinter mir steht, damit ich meine Qualitäten auch wieder schnellstmöglich abrufen kann. Bei Suat bin ich mir absolut sicher, dass er genau der Richtige dafür ist und alles aus mir herausholt, was in mir steckt. Ich fühle mich mittlerweile wieder sehr gut und bin voll motiviert richtig Gas zu geben", erklärt Penan seinen Wechsel zu Schwarz-Weiß Essen.

Und der Angreifer hat mit den "Lackschuhen" in der kommenden Saison auch einiges vor, wie er bei seiner Vorstellung betont: "Ich denke, dass wir in der nächsten Saison eine gute Truppe haben werden und eine ernstzunehmende Mannschaft sind. Die Oberliga ist sehr ausgeglichen und wenn man konstant spielt, kann man dementsprechend oben mit dabei sein. Ich möchte mit dem ETB so hoch wie möglich nächste Saison in der Tabelle stehen."