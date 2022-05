Oberliga Niederrhein: Nächstes Team hat Klassenerhalt sicher

In der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein trafen am Mittwochabend die SpVgg. Sterkrade-Nord und TuRU Düsseldorf aufeinander. TuRU siegte 4:0 und sicherte den Ligaverbleib.

Zweifel waren eigentlich zu keinen Zeitpunkt aufgekommen, doch jetzt ist es auch rechnerisch amtlich: TuRU Düsseldorf spielt auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein. Die Landeshauptstädter gewannen das Nachholspiel bei der SpVgg. Sterkrade-Nord am Mittwochabend mit 4:0 (2:0). Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nun zwölf Punkte - bei drei verbliebenden Spieltag ein nicht mehr aufzuholender Vorsprung.

Für TuRU, nun Tabellenzweiter der Aufstiegsrunde, war es zugleich der erste Sieg nach drei Partien ohne Erfolg. Sterkrade-Nord hingegen verpasste es, die Abstiegsränge zu verlassen. Die Oberhausener haben aber noch weiterhin alle Chancen auf den Klassenerhalt, stehen als Tabellenneunter einen Punkt und zwei Plätze unter dem Strich.

TuRU hat als zweites Team den Klassenerhalt sicher

Im Nordler Park brachte Tim Klefisch seine Düsseldorfer Mannschaft nach 19 Minuten in Führung. Tolga Erginer legte im Laufe der ersten Hälfte nach (30.). Kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Düsseldorfer durch Cameron McGregor (52.). Das Tor zum Endstand erzielte Alan Passos in der Nachspielzeit.

TuRU ist nach Union Nettetal das zweite Team, das den Nichtabstieg sicher hat. Auch Jahn Hiesfeld hat die nötigen Punkte auf dem Konto, zieht sich nach der Saison aber aus der Oberliga zurück. Mit dem 1. FC Mönchengladbach steht bisher ein Absteiger fest, auch der SC Velbert ist akut bedroht.

Diese Partien stehen am kommenden Spieltag der Aufstiegsrunde an

Sonntag, 29. Mai

Cronenberger SC - 1. FC Mönchengladbach

Union Nettetal - TV Jahn Hiesfeld

FC Kray - SC Velbert

SC Düsseldorf-West - SF Niederwenigern

TuRU Düsseldorf - Teutonia St. Tönis

SpVgg. Sterkrade-Nord - FSV Duisburg