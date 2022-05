Oberliga Niederrhein: Abstiegsrunde - 1:4-Pleite für Kray, TuRU verpasst vorzeitige Rettung

In der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein stand am Sonntag der achte Spieltag auf dem Programm. Die Partien in der Übersicht.

SF Niederwenigern - SC Velbert 4:1

Die Sportfreunde lenkten die Partie durch Treffer von Marc Rapka (15.) und Jason-Lee Gerhardt (17.) schnell in ihre Richtung. Marvin Matten legte das 3:0 nach (30.). Dann sah Niederwenigerns Keeper Jakob Golz Rot für eine Notbremse (36.). Rene Burczyk verwandelte den anschließenden Strafstoß für Velbert (38.). Doch selbst in Unterzahl erhöhte SFN: Erneut Matten setzte den Endstand (59.). Bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz hätte die Pleite für den Sport Club den Abstieg bedeuten können. Der verzögert sich jetzt um mindestens eine Woche. Niederwenigern hat sich derweil bis auf zwei Zähler an die Nichtabstiegsplätze vorgearbeitet.

Cronenberger SC - DJK Teutonia St. Tönis 2:1

Dank eines Last-Minute-Sieges springt Cronenberg auf den ersten Platz über dem Strich. Niklas Burghard setzte mit seinem 2:1 den Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Burghard war es auch, der den CSC per Elfmeter in Führung geschossen hatte (29.). Samed Yesil glich für St. Tönis aus (82.). Zudem gab es Platzverweise auf beiden Seiten: Glatt-Rot für Cronenbergs Luka Sola nach einer Tätlichkeit (69.), Gelb-Rot für Teutonias Ioannis Alexiou (90.+1). Trotz der Niederlage beträgt St. Tönis' Vorsprung auf die rote Zone fünf Punkte.

SpVgg. Sterkrade-Nord - FC Kray 4:1

Die zweite deutliche Pleite in Serie für den FCK, dessen Vorsprung in der oberen Tabellenhälfte schmilzt. Sterkrade-Nord hingegen kratzt wieder an den Nichtabstiegsplätzen. Nach einem torlosen ersten Durchgang trafen Damian Vergara (53.), Maximilian Abel (70.), Mahmoud El-Dorr (81.) und Stefan Jagalski (90.) für die Oberhausener Gastgeber. Mehr als der zwischenzeitliche 1:3-Anschluss war für die Krayer nicht drin.

TuRU Düsseldorf - Jahn Hiesfeld 1:4

Nach der Saison zieht sich Jahn Hiesfeld aus der Oberliga zurück. Den Ehrgeiz scheinen die Dinslakener aber nicht verloren zu haben. Ahmet Uzun (21., 57.), Tim Falkenreck (62.) und Ali Hammoud (65.) bescherten Hiesfeld den klaren Auswärtssieg in Düsseldorf. Selcuk Yavuz (26.) hatte im ersten Durchgang zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Bei einem Sieg wäre TuRU gerettet gewesen, aber auch so hat der Klub ein stattliches Polster von acht Punkten.

Union Nettetal - FSV Duisburg 2:1

Ein früher Doppelschlag reichte Nettetal gegen den FSV zum Sieg. Ahmetilhan Yavuz (7.) und Leon Falter (10.) schossen die Führung heraus. Kurz vor der Pause verkürzte Duisburgs Ota Sakaki (45.+2). Im zweiten Durchgang verschoss Union-Spieler Nico Zitzen einen Strafstoß (68.). Nettetal war als Spitzenreiter der Abstiegsrunde schon vor der Partie gerettet. Der FSV fällt auf den ersten Abstiegsplatz zurück.

SC Düsseldorf-West - 1. FC Mönchengladbach (abgesagt)

So lief es in der Aufstiegsrunde