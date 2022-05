Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert angelt sich Leistungsträger vom FC Kray

Die SSVg Velbert hat gleich mehrere Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. So wurde unter anderem ein Leistungsträger des FC Kray verpflichtet.

Die SSVg Velbert hat vier Personalien für die kommende Saison veröffentlicht. Nach Yasin-Cemal Kaya bleibt auch Yannick Geisler den Blau-Weißen erhalten. Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom Wuppertaler SV gekommen und hat nun seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Zudem bleibt Oguzhan Coruk ein weiteres Jahr bei der Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan. Das Velberter Eigengewächs geht damit in seine 15. Saison für den Verein.

Doch auch extern haben die Velberter am Freitag zugeschlagen. So kommt Calvin Minewitsch vom FC Kray zur Sonnenblume. Der 20-jährige Offensivspieler wurde bei Borussia Dortmund und dem VfL Bochum ausgebildet. Im vergangenen Sommer schloss er sich dem FC Kray an und wurde auf Anhieb zum Leistungsträger bei den Essenern. In der laufenden Saison kam Minewitsch zu 26 Einsätzen für die Krayer erzielte zwei Treffer selbst und konnte acht weitere Treffer auflegen.

Besonders bitter für den Essener Klub: Am Freitag hatten bereits zwei weitere Krayer bekanntgegeben, den Verein zu verlassen. Leon Klußmann wechselt in die Regionalliga West zur zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Abwehrchef Johannes Sabah wechselt zur kommenden Saison zum Regionalliga-Absteiger VfB Homberg.

Die Velberter haben zudem noch Joey Justin Gabriel von Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet. Der hochgewachsene Abwehrspieler, der in Wuppertal lebt und zu Saisonbeginn bei den Kleeblättern aus der eigenen Jugend hochgezogen wurde, kam in der gerade abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf drei Kurzeinsätze für die Mannschaft von Trainer Mike Terranova.