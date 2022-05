OL NR: SSVg Velbert verlängert mit einem Leistungsträger

Die SSVg Velbert hat einen wichtigen Mann bei sich behalten können. Yasin-Cemal Kaya hat seinen Vertrag bei den Schlüsselstädtern frühzeitig bis 2024 verlängert.

Die SSVg Velbert kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Yasin-Cemal Kaya setzen. Wie der Oberliga-Aufstiegskandidat am Freitag bekannt gab, hat der 22-Jährige einen Vertrag bis 2024 bei den Blau-Weißen unterschrieben. „Nach seinem Wechsel 2020 von Babelsberg zurück nach NRW hat Yasin vor allem in dieser Saison eine klasse Entwicklung genommen“, schreibt er Verein auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken.

Kaya hat in der Jugend unter anderem für Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen gespielt, ehe in sein Weg 2019 zum SV Babelsberg 03 führte. Ein halbes Jahr später löste er seinen Vertrag beim Potsdamer Klub auf und schloss sich dem Niederrhein-Oberligisten an.

In der laufenden Saison kommt Kaya auf 24 Einsätze für den derzeitigen Tabellen-Zweiten der Oberliga Niederrhein. Dabei konnte er wettbewerbsübergreifend vier Treffer selbst erzielen und legte fünf weitere auf.

Die Velberter von Trainer Hüzeyfe Dogan haben aktuell vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Bocholt, allerdings auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Erst am letzten Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen beider Klubs, die den Aufstiegskampf der Klasse in der laufenden Saison geprägt haben.