Oberliga Westfalen - Abstiegsrunde: Sprockhövel erfolgreich, Herne kassiert Klatsche

Torfestival am 5. Spieltag der Abstiegsrunde Oberliga Westfalen. Am Sonntag fielen in vier Partien unglaubliche 21 Treffer. Herne traf es dabei besonders hart.

TSG Sprockhövel - SC Preußen Münster II 5:2 In einem packenden Topspiel der Abstiegsrunde hat die TSG Sprockhövel die Tabellenführung gegen SC Preußen Münster II verteidigt. Nach torreichen 90 Minuten stand es am Ende 5:2. Dilhan Demir (21.) und Nazzareno Ciccarelli (40.) hatten die Heimmannschaft mit 2:0 in Führung gebracht. Noch vor der Pause gelang Marius Mause (43.) aber der Anschlusstreffer, Kevin Schacht traf in der zweiten Halbzeit sogar zum zwischenzeitlichen Ausgleich (58.). Davon ließ sich der Gastgeber aber nicht aus der Ruhe bringen. Erneut Ciccarelli (61.) und Demir (74.), die jeweils einen Doppelpack erzielten, sowie Gianluca Zentler (85.) sorgten für einen am Ende deutlichen Heimsieg. SpVgg Vreden - SC Westfalia Herne 5:0 Kantersieg der SpVgg Vreden. Durch den 5:0-Heimsieg gegen den bereits feststehenden Absteiger SC Westfalia Herne konnten die Gastgeber in der Tabelle einen Sprung auf Platz zwei machen und sich somit im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Die Tore erzielten in Halbzeit eins: Dennis Wüpping (11.), Nicolas Ostenkötter (14.) und Felix Mensing (34.). In der zweiten Hälfte besorgten Maximilian Hinkelmann (54.) und Ibrahim Kouyate (57.) per Doppelschlag den Endstand. Holzwickeder SC - TuS Ennepetal 4:2 Überraschungssieg für den Holzwickeder SC. Zuhause konnte der TuS Ennepetal mit 4:2 besiegt werden. Dabei lagen die Gastgeber zunächst sogar zurück. Ibrahim Lahchaychi erzielte das 1:0 (20.) für den TuS. Mathieu Bengsch (31.) und Robin Schultze (52.) drehten zunächst die Partie, doch Nils Nettersheim (54.) glich kurze Zeit später aus. Erneut Bengsch (58.) und Andres Dimas (92.) in der Nachspielzeit ließen den HSC am Ende doch noch jubeln. RSV Meinerzhagen - Hammer SpVg 3:0 Wichtiger Heimsieg für den RSV Meinerzhagen. Durch das 3:0 gegen den Hammer SpVg ist der Klassenerhalt wieder in greifbare Nähe gerückt. Joshua Yeboah (16.) brachte die Gastgeber in Führung, Raphael Gräßer und Darius Stawski (88.) sorgten innerhalb einer Minute kurz vor Schluss für die Entscheidung. Am Samstag hatten sich bereits TuS Haltern und Victoria Clarholz mit 1:1 getrennt. Die Führung durch Denizhan Yazici (47.) konnte Eugen Dreichel in der Nachspielzeit ausgleichen. Hier geht es zur Tabelle der Abstiegsrunde.

