Oberliga Niederrhein: Schonnebecks Neuer hat einen prominenten Großvater

Niederrhein-Oberligist Spvg Schonnebeck hat Louis Jozek vom Westfalen-Landesligisten SSV Buer verpflichtet. Der Offensivspieler hat einen prominenten Großvater.

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat den ersten Neuzugang für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein unter Dach und Fach gebracht. Vom Westfalen-Landesligisten SSV Buer kommt Louis Jozek an den Schetters Busch. Der 22-Jährige hatte sich im Probetraining beim Essener Oberligisten vorgestellt und überzeugen können. Zuvor hatte die WAZ Gelsenkirchen bereits über diesen Wechsel berichtet.

„Er ist ein interessanter Junge“, sagt Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies über den Offensivspieler, den er in eine Kategorie mit aktuellen Leistungsträgern wie Calvin Küpper oder Robin Brandner zählt. „Er ist hinter der neun variabel einsetzbar und ein guter Techniker. Wir sehen in ihm eine Menge Potenzial.“

Jozek ist der Enkel von Schalke-Legende Klaus Fischer. Dessen Fallrückziehertore für die Königsblauen machten den ehemaligen Nationalspieler sogar international berühmt. Zudem nahm Fischer, der auch für 1860 München, den 1. FC Köln und dem VfL Bochum am Ball war, an zwei Weltmeisterschaften teil, 1982 erreichte er mit der Nationalelf das WM-Finale. „Zu Schalker Zeiten war er auch mal mein Trainer, aber das ist lange her und hat auch nichts mit dem Wechsel zu tun. Er hat auch das Talent mitbekommen, er ist jedoch ein anderer Fußballer, der mehr hinter der Position seines Großvaters spielt.“

Jozek ist der erste Neue für die kommende Oberliga-Saison der Schonnebecker. Tönnies über die Transferpolitik der kommenden Wochen: „Wir wollen unsere Kadersturktur erhalten, die junge und alte Spieler beinhaltet. Wir wollen uns nicht großartig verjüngen, sondern werden auch erfahrene Spieler holen, um die Mischung beizubehalten. Mit ein, zwei jungen Spielern sind wir schon sehr weit, aber auch mit ein, zwei älteren.“