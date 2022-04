Die Sportfreunde Siegen sind endlich fix in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen. Durch einen 5:2-Sieg gegen die SpVgg Vreden ist die Ligenaufteilung endlich klar

Mit einer Woche Verspätung ist es nun vollbracht: Die Sportfreunde Siegen sind der letzte Teilnehmer in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen. Durch den 5:2 (3:2)-Sieg gegen die SpVgg Vreden hat die Elf von Trainer Lirian Gerguri den Platz endlich fix gemacht.

Für die Siegener trafen Leandro Fünfsinn (4.), Joshua Walter (16.), Marcel Mosch (39.), Michel Harrer (74., Foulelfmeter) und Berkan Koc (90.). Für den Gast aus Vreden, der mit einem Sieg mit acht Toren Unterschied noch hätte Siegen aus der Aufstiegsrunde kicken können, hatte Wüpping (11.) getroffen, der zweite Treffer resultierte aus einem Eigentor (29.)

Die Begegnung hatte eigentlich schon vor einer Woche stattgefunden. Nach 87 Minuten hatten die Siegerländer schon mit 2:0 geführt. Wegen eines Flutlichtausfalls am Kunstrasenplatz des Siegener Leimbachstadion musste die Partie abgebrochen werden. Am Dienstag ist dann durch das Sportgericht die Entscheidung gefällt worden, dass kein Verein den Spielabbruch verursacht hätte und somit die Partie wiederholt werden müsste.

Für die Siegener geht es dann am Ostermontag mit dem Heimspiel gegen den Lokalrivalen TuS Erndtebrück weiter. Für die Nachholpartie beim FC Gütersloh, das eigentlich am vergangenen Sonntag ausgetragen werden sollte, gibt es noch keinen Termin. Die SpVgg Vreden, die mit dem Heimspiel gegen Holzwickede und dem Auswärtsspiel beim TuS Ennepetal nun noch zwei Nachholspiele austragen müssen, treffen am Montag auf die Hammer SpVg.