Bocholt - MSV: Anfahrt, Einlass und Sicherheitsaspekte - das müssen Fans wissen

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) empfängt der 1. FC Bocholt den MSV Duisburg im Niederrheinpokal-Viertelfinale. Ein großes Spiel, das es schon lange nicht mehr am Hünting gab.

Der 1. FC Bocholt trifft am Mittwochabend im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf den MSV Duisburg. Anstoß zwischen dem Fünft- und Drittligisten ist um 19.30 Uhr in der Gigaset Arena. RevierSport ist mit einem Liveticker am Hünting vor Ort.

Im Vorfeld der Partie weist der Verein, der mit 2500 Zuschauern ein ausverkauftes Haus begrüßen wird, auf die nachfolgenden Informationen zu Anfahrt, Einlass und Sicherheitsaspekten hin:

- Der Einlass ins Stadion beginnt ab 18 Uhr. Die Partie ist mit 2500 Zuschauern ausverkauft, dementsprechend wird es keine Abendkasse geben. Eine 3G-Kontrolle entfällt auf Basis der neuen Corona-Verordnung ebenso wie die Maskenpflicht. - Inhaber von Tickets für die Blöcke A-D, E und G (Heim-Fans) können die Gigaset Arena wie gewohnt über den Haupteingang (Am Hünting 19, 46399 Bocholt) erreichen.

- Der Eingang für die Fans aus Duisburg mit Tickets für Block F erfolgt ausschließlich über den separaten Gäste-Eingang am Hemdener Weg 165 (DJK TuS Stenern/TSV Bocholt), wo sich zugleich der Gäste-Parkplatz „P Gast“ befindet. Der von dort über den Nebenplatz des Stadions erreichbare Gäste-Bereich verfügt über einen separaten Getränke- und Speisenverkauf sowie WC-Anlagen. - Die Parkplätze direkt vor dem Haupteingang des Stadions (P2) sind für VIP-Gäste, Pressevertreter und Übertragungswagen reserviert. Eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen steht auf Parkplatz P1 an der Kreuzung Hemdener Weg/Am Hünting /Up de Welle zur Verfügung.

- Die Anfahrt mit dem PKW sollte möglichst durch das Stadt-Zentrum und über die Adenauerallee erfolgen.

- Zuschauer aus Bocholt und Umgebung werden aufgrund der Parkplatzsituation gebeten, möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Der FC-Partner ROSE Bikes richtet eine kostenlose Fahrradwache ein, die auf dem Aschenplatz des FC Olympia Bocholt (Ecke Am Hünting/Moddenborgstraße) zu finden sein wird. Dort können Radfahrer ihr Fahrrad sicher abstellen. - Der Verein betont außerdem, dass das Abzünden von Pyrotechnik in der Gigaset Arena Am Hünting strikt untersagt ist und unabhängig der zugehörigen Fangruppierung in jedem Fall unverzüglich zur Anzeige gebracht sowie mit Stadionverbot sanktioniert wird.