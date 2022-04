Oberliga Niederrhein: Topspiel für Hilden zum Aufstiegsrunden-Start

Der VfB Hilden geht auf Platz drei mit Außenseiterchancen in die Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Zum Auftakt geht es zum Topspiel beim 1.FC Bocholt.

Der Auftakt in die Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein hat direkt einen echten Kracher zu bieten. Der Tabellenzweite 1. FC Bocholt empfängt den Dritten VfB Hilden zum Verfolgerduell. Die Hausherren starten mit elf Siegen in Folge im Rücken in den Kampf um die Regionalliga, zwei Punkte fehlen auf Tabellenführer SSVg Velbert. Doch auch die Gäste haben noch Chancen auf den Aufstieg, mit einem Sieg könnten sie den Bocholtern bis auf einen Punkt auf den Pelz rücken.

„Was die Mannschaft und das Umfeld bis hier erreicht haben, ist phänomenal. Wir haben jetzt nach 22 Spieltagen mehr Punkte erreicht als in jeder Oberliga-Saison davor“, stellt Trainer Tim Schneider die jetzt schon historische Leistung in dieser Spielzeit heraus. „Vor der Saison hätte uns keiner nur sechs Punkte hinter der Spitze erwartet. Alle Beteiligten – Spieler, Helfer und Ehrenamtliche – haben fantastische Arbeit geleistet.“

Neben dem Spitzenduo Bocholt/Velbert hat auch der VfB die Regionalliga-Lizenz beantragt. Die Ambitionen zur großen Überraschung sind da. „Es ist ein wunderbares Gefühl, sich diesen Antrag erarbeitet zu haben. Sollten wir das mit Ergebnissen füllen können, sind wir bereit“, zeigt sich Schneider stolz, bleibt aber auch betont demütig. „Wenn wir ein Spiel verlieren, wird die Motivation nicht nachlassen. Wir wollen bis zum Ende die bestmögliche Punktzahl erzielen. Auf uns liegt kein Druck, wir nehmen aber alle Erfolge mit. Wir vergessen vor allem nicht, wo wir herkommen und woran wir noch arbeiten müssen.“

Mit dem 1.FC Bocholt stellt der Spielplan direkt zum Start eine große Aufgabe, die beste Offensive der Liga (79 Tore in 22 Spielen) und der Top-Torschütze Marcel Platzek (31 Tore). Wir müssen diese Aufgabe annehmen und dort bestehen. Als Sportler willst du jedes Spiel gewinnen und dann sind wir wirklich mitten im Aufstiegsrennen“, will Schneider sich auf keinen Fall verstecken, zeigt aber großen Respekt vor dem Gegner: „Bocholt ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit erfahrenen Leuten und einem guten Tempo. Mit Platzek haben sie dann noch eine überragende Waffe. Der Druck liegt klar nicht bei uns. Daher sind wir aber gewarnt, was auf uns zukommen wird, ein Punkt wäre für Bocholt zu wenig.“

Das erste Aufeinandertreffen in der Saison entschied der 1. FC Bocholt für sich. Die Halbzeitführung von Lorch hatte Weber für die Hildener nach dem Seitenwechsel ausgeglichen, ehe ein Platzverweis gegen Hilden und Tore von Wakamiya und Platzek das Spiel für die Bocholter entschieden.