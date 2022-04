1. FC Bocholt: Die nächsten zwei Vertragsverlängerungen sind fix

Oberliga-Niederrhein-Spitzenmannschaft 1. FC Bocholt plant weiter fleißig Die Zukunft und hat die nächste zwei Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach gebracht.

Der 1. FC Bocholt hat die Verträge mit Offensivmann André Bugla und Defensivspieler Maximilian Güll jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Zuvor hatten bereits Sebastian Wickl und Marvin Lorch ihre auslaufenden Kontrakte verlängert.

Bugla (27) spielt seit 2013 beim 1. FC Bocholt, nachdem er zuvor seine Jugendzeit beim VfL Rhede verbrachte, wo er auch die ersten Schritte im Seniorenbereich machte. In der laufenden Oberliga-Spielzeit kam Bugla bislang 14 Mal zum Einsatz, dabei gelangen ihm fünf Tore und drei Torvorlagen.

"André ist als Spieler und Mensch mittlerweile unersetzlich für den Verein geworden. Er identifiziert sich zu einhundert Prozent mit dem 1. FC Bocholt und leistet sportlich immer einen wichtigen Beitrag. Nach zahlreichen schwierigen Wochen mit kleineren Verletzungen zu Beginn der Saison hat er zuletzt wieder stark aufgespielt und seine Qualitäten bewiesen", sagt Cheftrainer Jan Winking. "Ich fühle mich am Hünting einfach pudelwohl. Daher bin ich froh, hier in meine nun schon zehnte Saison zu gehen. Ich möchte weiter meinen Teil dazu beitragen, unsere sportlichen Ziele zu verwirklichen", ergänzt Bugla seinen Verbleib beim 1. FC.

Güll bringt es in der aktuellen Saison auf fünf Einsatze in der Oberliga Niederrhein und zwei Spiele im Niederrheinpokal. Der 27-Jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg ausgebildet, ehe es ihn in die U23 von Borussia Dortmund zog. Weitere Stationen der bisherigen Laufbahn des ehemaligen DFB-U20-Nationalspielers waren der KFC Uerdingen und ETB SW Essen. Er ist seit 2019 beim 1. FC Bocholt.

Trainer Winking, der nach der Freistellung des Sportlichen Leiters Stephan Engels interimsweise auch für die Kaderplanung zuständig ist, betont: "Max ist ein sehr wichtiges Puzzleteil unseres Kaders. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und liefert in jedem Spiel und Training ein gewohnt gutes Paket. Mittlerweile hat er sich die Innenverteidigerposition hervorragend angeeignet."