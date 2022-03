1. FC Bocholt: Nummer eins und Flügelflitzer bleiben an Bord

Oberligist 1. FC Bocholt plant im Hintergrund die Saison 2022/23. Der Verein gab nun zwei Vertragsverlängerungen bekannt.

Der 1. FC Bocholt hat die Verträge mit zwei Leistungsträgern vorzeitig verlängert. Torhüter Sebastian Wickl bleibt dem Verein gleich zwei Jahre länger erhalten und unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Kontrakt. Offensivspieler Marvin Lorch spielt für die "Schwatten" mindestens eine weitere Spielzeit, er unterzeichnete nun ein bis zum 30. Juni 2023 gültiges Arbeitspapier an der Gigaset Arena.

Keeper Wickl (31) wechselte im Januar 2021 von den Sportfreunden Baumberg zum 1. FC Bocholt. Der frühere Jugend-Nationalspieler absolvierte in der laufenden Saison alle 20 Oberliga-Spiele für den FCB und kassierte lediglich 16 Gegentore.

Jan Winking, 1.FC-Trainer sagt: "'Basti' ist ein wichtiger Spieler unserer Achse und wir sind unheimlich froh, seinen Vertrag gleich um zwei Jahre verlängert zu haben. Nach seiner Verletzung ist er direkt als absolute Stammkraft durchgestartet und hat sich von Woche zu Woche auf immer höherem Niveau stabilisiert." Der Cheftrainer erklärt: "Für unsere Mannschaft ist er mit seinen Fähigkeiten und seiner Ruhe am Ball ein wichtiger Faktor für den Erfolg."

Lorch (25) kam im Sommer 2021 vom VfB Homberg an den Bocholter Hünting. Der in Uerdingen und Oberhausen ausgebildete Offensiv-Allrounder bringt es in der aktuellen Saison auf 20 Einsätze, sieben Tore und vier Torvorlagen.

"Marvin hat eine hervorragende Entwicklung über die Saison genommen. Zu Beginn war er ein hart arbeitender, defensiv fleißiger Flügelstürmer, der sich erst an unsere offensiven Abläufe gewöhnen musste. Seitdem wird er wöchentlich stärker und hat auch in entscheidenden Spielen schon wichtige Scorerpunkte geliefert", freut sich Winking über die Verlängerung. "Er sucht immer die offensive Lösung und stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft, indem er seine defensiven Aufgaben erledigt. Alles in allem ein ganz feiner Typ", führt Winking weiter aus.