Oberligen: Kray klettert, Bocholt bleibt dran, Sprockhövel geschockt

In der Oberliga Niederrhein und der Oberliga Westfalen standen am Mittwoch Nachholspiele an.

Oberliga Westfalen SV Schermbeck – Paderborn II 1:2 Während sich Paderborn auf Platz eins einnisten wollte, ging es für Schermbeck um eine bessere Platzierung vor dem Start der Aufstiegsrunde. Der SCP setzte sich in einer umkämpften Partie mit 2:1 durch. TSG Sprockhövel - Vreden 2:3 Die TSG Sprockhövel musste gegen das Kellerkind siegen, um die Aufstiegsrunde einzutüten. Doch es kam anders - nach der Pleite ist Vreden nun auf einen Zähler an der TSG dran, die mehr denn je um die Aufstiegsrunde bangen muss. Dabei lag Sprockhövel zwei Mal in Führung, Vreden hatte allerdings immer eine Antwort parat. Oberliga Niederrhein 1. FC Bocholt – Nettetal 2:0 Nettetal kann seit der Niederlage bei der SSVg Velbert nicht mehr in die Aufstiegsrunde einziehen, die Bocholter wollten ganz oben an der SSVg Velbert dranbleiben. Marvin Lorch und Tim Winking stellten schnell auf 2:0 - die Partie war früh entschieden und Bocholt bleibt erster Verfolger der SSVg. SC Velbert – FC Kray 2:4 Beim SC Velbert geht in diesen Wochen nicht viel, das wollte auch der FC Kray nutzen, der mit einem Dreier auf Platz 14 springen konnte. Und das gelang, in einer furiosen Partie führte der FCK schnell mit 2:0. Doch Velbert verkürzte, auch nach dem 1:3 kam der SC noch einmal auf. Doch in der 93. Minute machte Girolamo Tomasello den Deckel auf die Partie -. Kray springt auf Platz 14.

