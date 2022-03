TuS Haltern: 124-maliger Regionalligaspieler unterschreibt

Der TuS Haltern am See hat sich für die neue Saison prominent verstärkt. Nach Haltern wechselt ein Spieler, der 124 Regionalliga-West-Begegnungen in seiner Karriere bestritt.

Der TuS Haltern am See hat sich die Dienste von Maurice Kühn gesichert. Der 33-Jährige kommt im Sommer vom Recklinghäuser A-Ligisten FC Leusberg, den er derzeit noch als Spielertrainer betreut. Beim Seestadt-Klub wird Kühn vielfältige Aufgaben übernehmen.

"Maurice wird vorrangig unser Trainerteam verstärken. Er hat in den letzten zwei Jahren in Leusberg als Cheftrainer tolle Arbeit geleistet und wird bei uns als Co-Trainer fungieren und den Jungs auf seinen Positionen zur Seite stehen und ausbilden. Er wird aber auch im Training mitmischen und, wenn er fit ist, uns auch an der ein oder anderen Stelle während der Saison als Spieler unterstützen", erklärt Halterns Trainer Timo Ostdorf.

Maurice Kühn - persönliche Leistungsdaten: FC Schalke 04 II: 103 Spiele, 11 Tore, 5 Vorlagen Westfalia Herne: 73 Spiele, 7 Tore, 17 Vorlagen Fortuna Köln: 53 Spiele, ein Tor, 3 Vorlagen TSV Marl-Hüls: 31 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen SpVgg Erkenschwick: 19 Spiele, ein Tor, 2 Vorlagen

Kühn sagt über seinen Wechsel in die Seestadt: "Es ist kein Geheimnis, dass Timo ein wesentlicher Faktor für meine Entscheidung war. Wir sind menschlich auf einer Wellenlänge, was für mich in einem Team entscheidend ist, um dann auch sportlich erfolgreich zu sein." Weiter meint der ehemalige U23-Spieler des FC Schalke 04: "Ich finde, dass der eingeschlagene Weg für den TuS Haltern am See der einzig richtige ist und man diesen nur mit Leuten bestreiten kann, die sich voll damit identifizieren. Aus etlichen Duellen kenne und schätze ich den Verein und möchte dabei helfen, dass der TuS auch weiterhin eines der Aushängeschilder im Kreis bleibt."