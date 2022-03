OL NR: Baumberg nach beispielloser Aufholjagd in der Aufstiegsrunde

Nach einem schlimmen Start haben die Sportfreunde Baumberg frühzeitig die Qualifikation für die Aufstiegsrunde erreicht. Die Planungssicherheit hat der Klub auch schon genutzt.

Die Sportfreunde Baumberg sind als eins von sechs Teams bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Dabei war das gar nicht mal so klar, wie es viele von Außen meinten. Durch die Niederlagen gegen die SSVg Velbert, den 1. FC Bocholt und TVD Velbert zu Beginn und einer anschließenden Corona-Quarantäne wären die Monheimer bis in den Oktober hinein punktloser Letzter. Es folgte eine fast beispiellose Aufholjagd trotz zahlreicher englischer Wochen - unter anderem fünf Spiele in 14 Tagen Anfang Oktober - und vieler Ausfälle von Stammspielern. Von den vergangenen zwölf Spielen hat die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi nur zweimal nicht gewinnen können.

„Ich bin mächtig stolz auf die Jungs, dass sie das geschafft haben“, freut sich auch ihr Sportlicher Leiter Engin Akkoca. „Es wird von vielen Außenstehenden als selbstverständlich aufgenommen, dass wir im oberen Drittel stehen, aber das war es nicht. Wir sind im Vergleich zu den anderen Vereinen spät in die Vorbereitung gestartet, hatten einen größeren Umbruch, viele unserer absoluten Leistungsträger waren entweder verletzt oder durch die lange Coronapause und die kurze Vorbereitung nicht fit. Dann sind wir gegen die Schwergewichte Bocholt und Velbert in die Saison gestartet. Es waren harte und sehr intensive Zeiten mit vielen Englischen Wochen und enormen Rückschlägen, umso stolzer bin ich auf die Jungs und das Trainerteam, die diese Zeit gut gemeistert haben."

Zumal das einstige Ex-Profi-Ensemble im Sommer einen Umbruch vollzogen hat und viele junge Spieler in den Verein geholt hat. So gehört mittlerweile der 20-Jährige Milo Burovac zum absoluten Stamm des Teams, genauso wie Luka Geishauser oder Al-Hassan Turay (beide 19 Jahre alt), die auf dem besten Wege dahin sind. Hinzu kommen immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle. Beim 3:1-Sieg in Cronenberg am 20. Februar haben zehn Spieler gefehlt.

Durch die Qualifikation für die Aufstiegsrunde hat der Klub aber nun vor allem frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Saison: Patrick Salata, Bilal Sezer, Koray Kacinoglu und Sercan Er haben allesamt bis 2025 verlängert. Das Grundgerüst für die kommende Saisons steht damit bereits. Auch Burovac bleibt dem Verein nach seiner Vertragsverlängerung erst einmal erhalten. „Das ist ein gutes Zeichen für den Verein“, sagt Akkoca. „Wir sind damit auf Jahre gut aufgestellt. Das sind Jungs, die auf und neben dem Platz eine riesen Bereicherung für den Verein sind. Im Sommer werden wir uns nur punktuell verstärken.“

Zumal der Stadionneubau in Monheim sogar noch Hoffnungen auf einen mittelfristigen Regionalliga-Aufstieg machen könnten. Akkoca: „Ich hoffe, dass die Mannschaft spätestens dann angreifen kann. Wenn wir vorher bereits sportlich Erster werden könnten, wäre unser Vorsitzende auch der Letzte, der nicht alles dafür tun würde. Aber es muss gesund ablaufen.“ Und im Vergleich zur Saison 17/18, als die Baumberger bereits auf dem Vormarsch waren, in allerletzter Sekunde aber auf einen Lizenzantrag für die Regionalliga verzichtet haben, hat sich bereits viel getan.