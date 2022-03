SG Wattenscheid 09: Das sagt Britscho über seine Neuzugänge

Die SG Wattenscheid 09 hat sich im Winter für den Kampf um den Regionalliga-Aufstieg ordentlich verstärkt. Trainer Christian Britscho zieht ein erstes Fazit.

Die SG Wattenscheid 09 hat sich in der Pause ordentlich verstärkt. Gleich sieben Neuzugänge kamen im Winter an die Lohrheide.

Timon Schmitz (vorher Rot Weiss Ahlen), Mike Osenberg (vorher TVD Velbert), Jake Lazarus (kam aus den USA) und Semih Köse (1. FC Bocholt), Eugene Ofosu-Ayeh (vorher SV Schermbeck), Dennis Knabe (VfB Frohnhausen) und Jeffrey Malcherek (vereinslos) verstärken das Team von Christian Britscho in der zweiten Saisonhälfte im Aufstiegskampf.

Man muss ganz ehrlich sagen, hätten wir diese Qualitätsspieler nicht dazubekommen, dann wäre es richtig schwierig, Woche für Woche einen qualitativhochwertigen Kader auf die Beine zu stellen. Christian Britscho

Nach einigen Testspielen und den ersten zwei Ligaspielen zeigt sich der Coach zufrieden mit seinen Neuen. Allen voran Osenberg erhielt nach dem 1:0-Sieg gegen den TuS Haltern ein Extralob: „Mike hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war einer der Garanten für einen sicherlich verdienten Sieg. Gegen Siegen hatte er nur einen Kurzeinsatz, gegen Haltern stand er für den erkrankten Felix Casalino in der Startelf. Man hat gesehen, welche Qualität er hat.“ Immer wieder setzte Osenberg in der Offensive Akzente, ein Treffer blieb dem 22-Jährigen jedoch verwehrt. Sein erstes Tor im Trikot der Wattenscheider erzielte er beim 3:1-Testspielsieg gegen die SpVg Schonnebeck.

Auch Verteidiger Malcherek, der sowohl gegen die Sportfreunde Siegen als auch gegen Haltern über die volle Distanz zum Einsatz kam, bringt zusätzliche Qualität und Erfahrung mit in die Britscho-Elf. Der 25-Jährige lief bereits 31 Mal für den VfB Homberg in der Regionalliga auf und spielte in der Jugend unteranderem bei Rot-Weiß Oberhausen. „Man muss ganz ehrlich sagen, hätten wir diese Qualitätsspieler nicht dazubekommen, dann wäre es richtig schwierig, Woche für Woche einen qualitativhochwertigen Kader auf die Beine zu stellen“, resümierte der Trainer.

Schmitz durfte gegen Haltern eine Viertelstunde ran, Köse und Knabe haben jeweils einen Kurzeinsatz zu verbuchen. Ofosu-Ayeh und Torhüter Lazarus sind bisher noch ohne Pflichtspieleinsatz für die SG Wattenscheid. „Wir sind wir über jeden dieser sieben Jungs, die im Winter zu uns gekommen sind, sehr sehr glücklich. Sie heben unsere Qualität in der Spitze und in der Breite und das ist in diesen Zeiten total erforderlich.“