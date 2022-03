OL WF: Lucas-Tor! Wattenscheid gewinnt wieder nach drei Spielen ohne Sieg

Die SG Wattenscheid gewann im ersten Heimspiel des Jahres in der Oberliga Westfalen mit 1:0 gegen den TuS Haltern.

Unter Flutlicht schlug die SG Wattenscheid den TuS Haltern durch ein frühes Tor mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Nico Lucas bereits nach elf Minuten. Nach einer halben Stunde hatte Berkant Canbulut die Möglichkeit, per Strafstoß die Führung auszubauen, jedoch scheiterte er aus elf Metern an Haltern-Keeper Cedric Drobe. Zuvor hatte Maximilian Dagott im Strafraum Tim Kaminski gehalten und zu Fall gebracht. Von Haltern kam offensiv in Hälfte eins nur wenig. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Wattenscheid zahlreiche Chancen, auf 2:0 zu erhöhen, doch es blieb beim 1:0.

SG Wattenscheid: Staudt - Sindermann, Malcherek, Schurig, Osenberg - Yeril (81. Hönicke), Kaminski (83. Arifi), Lucas, Canbulut (75. Schmitz) - Esser, Yildiz (90. Köse). Staudt - Sindermann, Malcherek, Schurig, Osenberg - Yeril (81. Hönicke), Kaminski (83. Arifi), Lucas, Canbulut (75. Schmitz) - Esser, Yildiz (90. Köse). TuS Haltern: Drobe - Dagott (47. Becker), Keller (89. Bilski), Schemmer, Nakamikawa (69. Ibraimi) - Elbers, Lehmann, Brinkert, Yazici (63. Trachternach) - Pulver, Scheele. Tor: 1:0 Lucas (11.). Gelbe Karten: Sindermann, Kaminski – Dagott, Drobe, Pulver, Schlemmer. Schiedsrichterin: Nadine Westerhoff. Zuschauer: 850.

Wattenscheid zieht damit vorübergehend am ASC Dortmund, der bereits ein Spiel mehr absolviert hat, vorbei und steht zumindest bis Sonntag auf Platz drei. Der TuS Haltern steht weiterhin auf Platz 17.

Dank für Ukraine-Aktion

Bevor es auf der anschließenden Pressekonferenz um Fußball ging, bedankte Haltern-Coach Timo Ostdorf sich für die Aktion vor Anpfiff. Vor dem Spiel liefen die Mannschaften mit einem Banner mit der Aufschrift „No war“ auf. „Wir möchten danke sagen, für die echt tolle Aktion. Im Namen von Valentyn (Yarokha; Anm. d. Red.) und seiner Familie, die in Kiew sitzt, ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr euch sofort breiterklärt habt, mitzumachen. So sollte Fußball sein.“

Ein weiterer Dank galt seinem Keeper Cedric Drobe: „Wir müssen uns bei Cedric bedanken, dass wir nur mit 0:1 nach Hause fahren. In der ersten Halbzeit hat mir bei uns ein bisschen der Mut gefehlt. Wenn du bei der Qualität, die Wattenscheid hat, bestehen willst, musst du frecher sein. Ich habe viele junge Spieler dabei, die natürlich noch viel lernen müssen. Das war heute der Lernprozess, da müssen wir durch. In der zweiten Hälfte hatten wir mit jeder vergebenen Chance der Wattenscheider die Hoffnung, dass vielleicht für uns einer durchrutscht, aber es wäre auch nicht verdient gewesen.“

Britscho froh über drei Punkte

Seinem Gegenüber Christian Britscho fiel es trotz Sieg schwer, über Fußball zu sprechen: „Ich bin super froh, dass wir 1:0 gewonnen haben, endlich mal wieder einen Dreier eingefahren haben. Aber ich muss sagen, es fällt doch schwer, über Fußball zu reden und sich darauf zu konzentrieren. Ich finde, beide Mannschaften haben das bravourös hingekriegt. Es fällt mir schwer, da sportlich die richtigen Worte zu finden.“