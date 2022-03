SG Wattenscheid 09: Ukraine-Aktion gegen TuS Haltern

Die SG Wattenscheid 09 und der TuS Haltern planen beim Aufeinandertreffen am Freitag (19.30 Uhr) im Lohrheidestadion eine gemeinsame Aktion gegen den Krieg in der Ukraine.

Die SG Wattenscheid 09 und TuS Haltern werden am Freitagabend (19.30 Uhr) werden zusammen ein Banner in den Farben der Ukraine mit der Aufschrift "NO WAR!" ins Stadion tragen. Zudem werden sich die Mannschaften einheitlich mit Aufwärmshirts vor dem Spiel warmmachen. Vor Anpfiff wird es eine Gedenkminute geben.

Die Aktion der beiden Teams hat auch einen persönlichen Hintergrund, da beim TuS Haltern der ukrainische Spieler Valentyn Yarokha spielt und beide Teams ihre Solidarität mit den Opfern von Krieg und Zerstörung zeigen möchten.

Genauere Infos, wann das von beiden Teams signierte Banner ersteigert werden kann, werden von der SG Wattenscheid 09 im Nachgang der Partie noch bekannt gegeben.

"Die T-Shirts kommen vom TuS Haltern und das Einlaufbanner von uns. Wir möchten es gerne hinterher für Valentyn versteigern, um ihm, oder durch ihn, Menschen in seinem Umfeld zu helfen", erklärt 09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo