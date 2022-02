OL NR: ETB SW Essen schwach, Hoffnung für den FSV Duisburg

Nach einer schwachen Leistung verlor der ETB SW Essen in der Oberliga Niederrhein gegen den FSV Duisburg mit 0:1 (0:1).

In einem schwachen Spiel der Oberliga Niederrhein setzte sich das Kellerkind FSV Duisburg mit 1:0 (1:0) beim ETB SW Essen durch. Das Siegtor fiel dabei schon in der zweiten Spielminute. ETB-Torwart Stefan Jaschin spielte den Ball genau in die Füße von Nermin Badnjevic, der dann eiskalt blieb und am Torwart vorbei einschob.

Für die abstiegsbedrohten Duisburger, die vor einigen Tagen den Rücktritt des Trainers verkraften mussten, RevierSport berichtete, sind die drei Punkte echte Big Points.

Interimstrainer und Sportchef zufrieden

Sportchef Erol Ayar war nach dem Stress der letzten Tage schlichtweg erleichtert, dass es nun einen Sieg zu feiern gab: „Wir wollten das Beste rausholen und haben das Ziel erreicht. Es war ein verdienter Sieg, in der ersten Halbzeit hätten wir durchaus mehr Tore schießen können. Gegen Kray müssen wir mit der gleichen Einstellung weitermachen und auch dort dreifach punkten. Dann haben wir einen Riesenschritt gemacht.“

ETB SW Essen: Jaschin – Refai (82. Ayan), Romano, Kimbakidila (65. Mumcu), Remmo – Cisse. Reichardt, Neuse, Akhal (65. Merzagua) – Dalyanoglu, Atas (46. Maßmann) FSV Duisburg: Ihara - Bayrak, Tietz (75. Serdar), Sindi (60. Milaszewski), Sahin (67. Aflaz) – Sezen (81. Lekesiz), Tunc, Pfaffenroth, Ishizaki (90. Ota) - Moulas, Badnjevic Tor: 0:1 Badnjevic (2.) Schiedsrichter: Daniel Hachtkemper Zuschauer: 378

Wer gegen Kray (Sonntag, 06. März, 15:30 Uhr) auf der Trainerbank sitzt, das ist indes nicht klar. „Wir sind in Gesprächen, wollen aber auch kein Schnellschuss tätigen. Wir haben in der Vergangenheit genug Fehler gemacht. Einige Trainer, mit denen wir gesprochen haben, waren gegen den ETB auf der Tribüne und jetzt werden wir mal schauen.“

Auch Interimstrainer Ingo Christ war begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: „Mit der ersten Hälfte bin ich sehr zufrieden, wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Hälfte war es nicht mehr so gut. Trotzdem haben die Jungs um jeden Meter gefightet und den sehr wichtigen Sieg geholt. Der Trainer, der kommen wird, übernimmt eine intakte Mannschaft.“

Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsrunde

Auf der anderen Seite erlitt der ETB Schwarz-Weiß Essen eine schmerzhafte Niederlage im Kampf um die Aufstiegsrunde. Die Essener rutschen durch die Niederlage auf den zwölften Platz ab. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Trainer Suat Tokat nach Schlusspfiff: „Wir haben nicht gut begonnen und durch einen individuellen Fehler das frühe Gegentor kassiert. Trotzdem hatten wir noch 90 Minuten Zeit das Spiel zu drehen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben viel zu langsam und kompliziert gespielt. Der Gegner wollte es einfach mehr.“

Nach zuletzt zwei Siegen zum Rückrundenstart, müssen die Essener also wieder einen Rückschlag in Kauf nehmen. Auch Tokat wundert sich über den schwachen Auftritt nach dem starken Start in die zweite Saisonhälfte: „Nach den letzten beiden guten Spielen, nach den sechs Punkten, ist es natürlich ärgerlich für uns. Mit dem Selbstvertrauen, mit dem wir hätten auftreten müssen, hätten wir es schaffen müssen, den Gegner zu knacken. Das ist uns aber nicht gelungen, es gibt so Spiele. Ich möchte trotzdem nicht alles schlecht reden, was vorher gut war.“