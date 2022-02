Die SSVg Velbert hat in der Oberliga Niederrhein und auch in den Testspielen während der Winterpause nicht verloren. Trainer Hüzeyfe Dogan bleibt sachlich.

Verlieren ist bei der SSVg Velbert in der Tat ein Fremdwort. In der Oberliga Niederrhein steht der Klub ungeschlagen auf dem ersten Platz und auch alle Testspiele in der Winter-Vorbereitung wurden erfolgreich gestaltet. „Das waren wirklich gute Spiele von uns. Wir waren in jedem Spiel spielbestimmend“, betonte Trainer Hüzeyfe Dogan gegenüber RevierSport.

Vor allem die Siege gegen die Mittelrheinligisten Siegburger SV (6:1) und FC Hennef (4:1) stuft Doan als "verdient" ein. "Genau das zählt. Wir haben in der Vorbereitung da weitergemacht, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben und überzeugt.“ Am Sonntag steht gegen den TVD Velbert die Generalprobe vor dem Ligastart an. Experimente gibt es in dieser Phase der Vorbereitung bei der SSVg Velbert nicht mehr.

Neuzugang aus Kaiserslautern

In der Vorbereitung gab es einige Corona-Ausfälle und auch Verletzungen dezimierten den Kader. „Unsere Spieler aus der A-Jugend haben dann auch Chancen bekommen“, erklärte Dogan, der im Winter einen Neuzugang im Team begrüßen durfte:Anil Aydin, der schon länger in Velbert mittrainiert hat, unterschrieb bis zum Sommer. Der ehemalige Spieler vom 1. FC Kaiserslautern ist eine neue Option im offensiven Mittelfeld.

Die SSVg Velbert stellt die zweitbeste Offensive und die beste Defensive der Oberliga Niederrhein. Was trainiert man dann in der Vorbereitung? „Wir wollen weiter attraktiv spielen und bei aller Offensive die Defensive nicht vergessen“, sagte Dogan und fügte hinzu: „Grundsätzlich ist es in der Vorbereitung wichtig, körperlich zuzulegen. Die Jungs müssen am Wochenende 90 Minuten Gas geben und sammeln im Training die Körner dafür.“

Auch das Derby bringt Dogan nicht aus der Ruhe

In der Liga hat die SSVg Velbert bereits fünf Punkte Vorsprung auf den engsten Konkurrenten 1. FC Bocholt. „Das soll natürlich so bleiben. Ob wir jetzt der ,Gejagte‘ sind, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel“, betonte der 41-Jährige.

Das erste Ligaspiel des Jahres hat es auch sofort in sich: Am 20. Februar (15 Uhr) geht es im Ortsderby gegen den SC Velbert. Doch SSVg-Trainer Dogan lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Wir bereiten uns vor wie immer und werden das Spiel sehr konzentriert angehen. Die Brisanz in der Stadt ist bei diesem Derby auf jeden Fall da. Aber für uns geht es einfach um drei Punkte.“