SF Baumberg: Leistungsträger erleidet sehr schwere Verletzung

Das ist bitter! Die Sportfreunde Baumberg müssen in dieser Saison auf die Dienste eines Leistungsträgers verzichten. Dieser zog sich eine sehr schwere Verletzung zu.

Schocknachricht für die Sportfreunde Baumberg! Alon Abelski zog sich einen Wadenbeinbruch zu, zudem riss sich der offensive Mittelfeldspieler das Syndesmoseband. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung im Testspiel gegen TSG Sprockhövel folgte jetzt nach einem MRT die Schock-Diagnose. Abelski gehört mit fünf Toren und vier Vorlagen in 13 Einsätzen zu den absoluten Leistungsträgern der Baumberger.

"So eine Diagnose haben wir natürlich nicht erwartet. Nach dem Spiel sah es schon nicht gut aus, da sind wir aber noch von einem Bänderriss ausgegangen. Der Ausfall von Alon trifft uns natürlich schwer, nicht nur das er gerade in sehr guter Verfassung war, sondern gerade auch als Typ auf dem Platz und in der Kabine schmerzt diese Verletzung sehr. Wir hoffen, dass er sich wieder schnell und gut erholt", erklärt SFB-Trainer Salah El Halimi.

Baumbergs Sportdirekt Engin Akkoca ergänzt: "Alon war gerade jetzt richtig fit und in super Form. Ich hoffe, dass die Operation und der Heilungsprozess gut verlaufen werden und er schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann."