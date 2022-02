TVD Velbert: Verstärkung aus Düsseldorf für die Flügel

Oberligist TVD Velbert ist in der Winterpause noch mal aktiv gewesen und hat sich mit Nonozu Nonaka (28) vom Ligakonkurrenten SC Düsseldorf-West verstärkt.

Nonozu Nonaka spielt ab sofort für den TVD Velbert. Er ist auf den offensiven Außenpositionen einsetzbar.

Der schon seit 2011 in Deutschland lebende Offensivspieler wohnt in Düsseldorf und kam in dieser Saison bereits auf 14 Spiele für den SC West, wo er auch schon unter dem aktuellen TVD-Cheftrainer Marcel Bastians spielte. Zuvor war der Oberligaerfahrene „Nozu“ Nonaka auch bei Teutonia St. Tönis, TuS Koblenz und TuRU Düsseldorf sowie für Schwarz-Weiß Rehden aktiv. Seine Jugendstation waren der Bonner SC, wo er in der U19-Bundesliga spielte, zuvor wurde er in Japan in der JFA Academy ausgebildet.