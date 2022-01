Oberliga Westfalen: Aufstiegs-Kandidat verstärkt sich mit Hochkarätern

Ein Topklub aus der Fußball-Oberliga Westfalen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen - gleich doppelt. Beide Zugänge spielten schon höherklassig.

Wenn der 1. FC Kaan-Marienborn in der zweiten Saisonhälfte um den Aufstieg in die Regionalliga West kämpft, werden zwei neue Gesichter mit dabei. Wie der Klub mitteilte, wechseln Angreifer Ilyas Mirroche und Defensivmann Firat Tuncer zum Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen.

Beide Spieler verfügen über Erfahrung in höheren Ligen. Vor allem Tuncer ist ein hochkarätiger Neuzugang: Der 26-jährige Innenverteidiger kommt vom ZFC Meuselwitz aus der Regionalliga Nordost. Für Fortuna Köln und den 1. FC Köln - sein Ausbildungsverein - lief Tuncer bereits 84-mal in der Regionalliga West auf. Außerdem spielte er für Austria Lustenau in der zweiten österreichischen Liga (56 Einsätze).





Tuncer sei "schnell und technisch gut", sagt Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling. "Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel bereichern können. Seine Verpflichtung eröffnet uns taktisch neue Möglichkeiten." Er wolle der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen, sagt Tuncer selbst.

Derweil wechselte Mirroche vom SC Hessen Dreieich ins Siegerland. "Er ist ein technisch versierter Spieler, der uns im vorderen Bereich mehr Flexibilität verschafft und ein Stückweit unberechenbarer macht", sagt Trilling. "Seinen Spielertypus finden wir spannend und möchten Ilyass helfen, bei uns schnell Fuß zu fassen."

Kaan-Neuzugang war schon im DFB-Pokal aktiv

Der 23-Jährige schnupperte ebenfalls bereits Regionalliga-Luft - und zwar für den TuS Erndtebrück in der Saison 2017/18 (17 Einsätze). Zudem war er in der Regionalliga Bayern für die SpVgg Bayreuth am Ball. Das wohl größte Highlight seiner Karriere erlebte Mirroche aber wohl im Sommer 2017, als er mit Erndtebrück im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt über 90 Minuten im Einsatz war (0:3).





Bald könnte ein weiterer Höhepunkt hinzukommen. In der Oberliga Westfalen steht Kaan-Marienborn vor dem Start der Restrunde punktgleich mit Spitzenreiter SC Paderborn ll auf dem zweiten Tabellenplatz. Wie es der Zufall will, treffen die Top-Teams zum Auftakt am 6. März im direkten Duell aufeinander.